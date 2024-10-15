官信無心欺騙 工程師虛報「三跑」檢查罪脫

被告張樂安（案發時40歲）否認於2020年11月11日、12月3日及21日，使用13份載有虛假、錯誤或欠妥陳述的表格，聲稱在同年9至12月期間，如表格所述地執行特定任務，即檢查抽取土壤樣本及現場測試，明知意圖用以誤導機管局或艾奕康顧問有限公司。他早前供稱是在匆忙下填寫有關紀錄，出錯是因「無心之失」。

指屋署工程師證供矛盾不可信

裁判官彭亮廷裁決時指出，控方分別以影印本及照片方式，將涉案地盤監督紀錄呈堂，惟負責收取有關紀錄的屋宇署結構工程師吳景雄無法解釋呈遞方式不同的原因。彭官又提到，吳曾堅稱他無拍攝其中一份監督紀錄，但其後改稱不記得有否拍照。彭官質疑吳對待監督紀錄欠認真，裁定他的證供不可靠、不可信，另批評屋宇署只着眼被告有否交齊紀錄以「交差」。

被告兼兩職 官指承辦商「佔便宜」

彭官又說，被告是受機管局上司指派兼任艾奕康的職務，協助監督工地，反問被告在機管局辦公室上班、覆電郵及和上司開會時，如何到工地實時監督；批評控方主張被告須全天候監督工地屬錯誤。彭官表示，視興建三跑為「大事」的機管局，是出於不想三跑工程延誤而跟艾奕康有「不能宣之於口的默契」，讓被告兼任艾奕康的職位，斥艾奕康「根本在佔被告的便宜」。

【案件編號：WKCC4260/22】