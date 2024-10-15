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雲集逾千世界藝術家 演藝博覽冀兩年一屆

【明報專訊】藝發局昨起一連5日舉辦首屆「香港演藝博覽」，呈現超過60個表演藝術項目，以及多個講座及活動等，讓全球藝術家交流。藝發局表示，已售出1400張演藝博覽的通行證，過半購票者都是來自外地，又稱會向政府爭取每兩年舉辦一屆演藝博覽，預料下屆規模會更大。有參加演藝博覽的項目策展人稱，本港普遍展覽時間較少，期望博覽可推動本地舉辦更多演藝活動。

香港演藝博覽籌備逾兩年半，共獲港府撥款4200萬元舉行。本報早前報道，博覽陣前幾經人事變動，藝發局香港演藝博覽執行總監朱靜嫻於上月22日晚上提出即時辭任。

《琉璃之歌》結合視藝戲劇音樂

演藝博覽將舉辦超過100場演出、講座及活動（見表），包括16個重點活動「演博節目」，展示香港獨一無二的表演藝術。「演博節目」之一的展覽《琉璃之歌》結合視覺藝術、戲劇、音樂和香氛，展出約260個珍貴香水瓶作布景，以12個場景敘述人類存在的關鍵時刻，例如「問天」探求知識、步向興盛「藝術世紀」、死亡後的「淨土」等。

節目策展人冀下屆博覽擴規模

該項目策展人兼作曲家高世章介紹，收集香水瓶耗時10多年，期望展覽可讓大眾探討重溫歷史的衝擊，而以香味或香水瓶為題材則可平衡美感和痛苦相關的內容。對於首屆演藝博覽，高世章說，「香港經常有個問題，是 （展覽）做的時間較少」，希望博覽可以刺激演藝項目及參觀人次，令本港可以舉辦多些相關活動。他亦期望若首屆博覽「試驗成功」，下屆可擴大規模。

演藝博覽昨於西九文化區開幕，由政務司長陳國基、文化體育及旅遊局長楊潤雄等主持。陳國基致辭時表示，有1400多名來自超過60個不同國家或地區的藝術領袖和代表出席演藝博覽，「演藝博覽不單止是一個交易市場，更加是一個讓大家建立聯繫、分享想法和促進合作的平台」。他又表示，博覽完結後會緊接舉行「粵港澳大灣區文化藝術節」，希望兩個大型文化藝術活動發揮協同效應。

1400通行證買家多外地

霍啓剛：首屆成績「值得驕傲」

藝發局主席霍啟剛表示，香港演藝博覽是旗艦式的平台，可讓來自世界各地的藝術工作者一同探索、體驗和交流。他續稱，公開發售的門票大概為3萬張，大部分已售罄；另有1400張通行證已售出，與周邊的藝術博覽參與人數相若，認為作為第一屆藝術博覽，成績是「可喜可賀」和「值得驕傲」。他亦說，「如何延續下去是我們需要做的一個工作」，將會爭取每兩年舉辦一屆演藝博覽。

相關字詞﹕楊潤雄 陳國基 霍啟剛 藝發局 香港演藝博覽

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