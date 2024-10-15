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perFIT派同意書 舊客最多3年免費

【明報專訊】接手舒適堡灣仔及旺角健身業務的perFIT昨起向舒適堡舊客戶提供一份個人資料同意書，容許客戶可免費在perFIT使用健身中心直至原有服務使用期完結，惟同意書稱使用期最多3年，發言人表示限期之後客戶須以288元月費使用旺角及灣仔perFIT分店服務。消委會指出，同意書涉及多項條款及細節，呼籲新商戶提供充足時間予客戶仔細考慮，消費者簽署前應徵詢法律意見，以免影響法律權益。

消委會表示，消費者可根據個人情况考慮是否接受新商戶的同意書條款，又提醒消費者，根據不論美容或健身服務的同意書，新商戶有絕對酌情權決定是否接納申請；申請接納後，新商戶的法律責任限於盡量提供剩餘服務，消費者或須與新商戶商議如何安排替代服務，特別是剩餘服務較多或金額較大的客戶更要留神。

perFIT發言人稱，簽署同意書後需3至5日確認客戶資料，之後會和客戶簽署確認客戶在perFIT使用服務的協議書，客戶亦可免費使用已付款的餘下私人教練課堂。發言人強調與舒適堡完全沒關係，是完全獨立的公司，今次為舒適堡客戶免費提供餘下服務，是希望盡量為苦主提供協助。

有舒適堡舊客戶向本報提供同意書，內容提到perFIT集團絕對沒有責任向受影響客戶提供任何關於舒適堡私人教練課堂退款及跟進相關追討的義務，以及沒有向受影響客戶提供完全取代舒適堡剩餘健身服務的義務，會盡量提供相關剩餘健身服務或經雙方協議另行提供替代之健身服務，任何於perFIT的消費跟舒適堡沒有關係。

不可再用舒適堡舊證進場

舒適堡舊客戶余先生向本報稱，昨午見工作人員派同意書，要求簽署才可繼續使用服務，單憑舒適堡舊會員證已不能進場。他說21年前以約1.7萬元買入永久會籍，perFIT 3年限期之後每月收288元，而3年價值相當約1萬元，加上他已用了多年服務，因此不感到虧蝕，可接受。

私隱專員公署建議客戶在簽署同意書前仔細閱讀條款，特別是關於授權新投資者獲取及使用客戶個人資料的條款；並呼籲受影響客戶若關注轉移個人資料的安排，可向新投資者或公署查詢或投訴。

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