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港聞二

科大宿舍地盤工示威 追保華200萬欠薪

【明報專訊】多名工人昨早於香港科技大學學生宿舍建築地盤外示威，舉起「有汗出 冇糧出」橫額，投訴遭總承建商保華建築有限公司拖欠薪金。跟進事件的香港建造業總工會稱，有12間分判商被保華拖欠8至9月工人薪金，涉及約60人，涉款約200萬元，另被拖欠約6000萬元工程款項。科大稱已安排保華建築與分判商會面，會密切監察事態發展。本報昨向保華建築查詢事件，截稿前沒回覆。

另欠6000萬工程款 校方：安排晤分判

勞工處回覆本報稱，已聯繫涉事院校，得悉是次事件主要為該地盤之前的總承判商與次承判商的工程費用糾紛，又稱工人如被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，該處會提供適切協助。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，被拖欠的工程款項有兩筆，分別為去年11月至今年4月，以及今年7至9月，共約6000萬元。他說昨日與12間分判商、科大及保華建築代表開會，他們原本要求保華高層出席，惟對方只委派其他職員出席。

周說，科大於會上稱已將去年11月至今年4月工程款項交給保華建築，今年7至9月款項仍在結算，分判商則要求與保華高層面談。他稱受影響工人希望本周內能與保華會面討回欠薪。

科大表示已即時協調，安排保華建築代表與各分判商會面，校方會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目順利推進。科大稱年初得悉有傳聞指保華在香港其他工程的進度出現問題，並開始有分判商提出欠薪投訴，校方當時已主動了解情况及提供適切協助，並主動聯繫不同政府部門，期望協助解決雙方糾紛。

翻查資料，保華建築過去一年數度發生欠薪事件，包括今年5月約30名工人在觀塘房協居屋「朗然」地盤追討欠薪。另外，保華建築今年8月遭分判商入稟高院追討逾589萬元工程費用，9月遭鋼鐵供應商分兩案入稟高院追討欠款逾1072萬元等。

相關字詞﹕工人 欠薪 保華建築 科大 科大宿舍

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