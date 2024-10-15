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中鐵建前董事涉偽造文件 騙星展批出7500萬借貸 控方：明知國企不可融資 仍簽信用證申請書

【明報專訊】中國鐵建（香港）有限公司時任董事鄭重2016至2017年間，涉與他人詐騙星展銀行批出逾7500萬元信用證款項，他否認一項串謀詐騙罪，昨日在區域法院受審。控方開案陳辭指出，被告清楚公司作為國企，不可參與融資借貸，卻仍簽署以另一間公司為受益人的貿易申請書，確認已收妥該公司運送的建築物料，以支持該3份信用證申請。

受益人為另一建築公司景泰

被告鄭重（65歲）被控於2016年6月1日至2017年3月16日期間，與王曉杉、劉慶隆、盧沛如、劉聰海、陳劍、陳健敏、楊寶英及其他身分不詳的人串謀詐騙星展銀行有限公司，不誠實地向銀行申請發出3份以景泰建築工程有限公司為受益人的信用證，而明知該等信用證並無涉及真正的基礎交易；及交出虛假文件紀錄，包括發票、裝箱單及貨物收據，以支持該3份信用證的申請，致使銀行向景泰支付75,373,550元。

涉串謀建築公司 交易紀錄虛假

陳劍、成達採購經理楊寶英及景泰董事陳健敏獲控方發出免於起訴書，將出庭作供。

控方開案陳辭稱，中鐵國際貿易（香港）有限公司是中國鐵建（香港）有限公司的全資附屬公司，前者的業務主要是為中國鐵建及其有份參與的工程聯營公司採購並提供有關鐵路建築材料。被告2005年起獲委任為中國建鐵（香港）及中鐵貿易（香港）的董事，至2017年10月為止。在案發時段，被告與王曉杉同為兩間公司的副總經理。

2016年11月，星展銀行向中國鐵建（香港）批出上限為1.7億美元的信用證貸款額；當中鐵貿易（香港）確定向供應商購買所需物料，需向公司遞交付款審核單，再在管理層核准後向星展呈交信用證開立申請書；翌月被告、王曉杉、中國鐵建（香港）總經理助理陳劍、成達建築工程有限公司股東兼董事劉聰海等人開會，就兩個港鐵沙中線工程和一個高鐵站工程訂立的3份貿易協議條款磋商。

會後陳劍告知王，3份貿易協議實際為借貸協議，並提醒中鐵作為國企公司不可參與融資借貸，有關協議不能通過內部審計；王曉杉提議替換訂單，文件顯示中鐵從貨物價錢差額上獲利，以隱瞞內部審計，被告吩咐陳按王的指示照辦。

同年12月，中鐵貿易（香港）與成達簽訂3份有關採購設備和材料的貿易協議；翌月，成達向中鐵貿易（香港）發出採購通知書，指出景泰是3份協議的指定供應商，並要求中鐵貿易（香港）以信用證方式向景泰付款。

被告代表中鐵貿易（香港）簽署買賣合同，惟景泰根本並非3個港鐵工程的物料供應商。

星展及後審批中鐵貿易申請書，相信信用證用於購買景泰的建築材料費，並分批批出約7500萬元信用證款項。

【案件編號：DCCC 479/23】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 星展銀行 信用證 中鐵建

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