黑幫聘專才支援 「深偽女」騙財3.6億 設行騙手冊「業績榜」獎勵 6大學生等27人落網

警方今年8月收到情報後展開調查，本月9日拘捕21男6女，介乎21至34歲，包括一名主腦及4名「小隊隊長」。集團運作約一年，逾半被捕人最少擁有中六學歷，有6人為本地大學畢業生。

警方搗破集團位於紅磡工廈約4000呎的詐騙中心，門面、裝修與一般辨公室無異，放有文儀用品、電腦器材及通訊設備。警方檢取大量電腦器材、逾百部手機、逾廿萬現金，及疑屬骨幹的名貴手表，據悉檢獲的Richard Mille手表約200萬元。警方在其中一名被捕「小隊隊長」的辦公室檢獲鐵通及鐵槌等武器。

視像見面發展戀情 誘投資加密幣

據警方調查，集團先透過社交平台接觸男事主，向他們傳送透過人工智能科技合成的照片，塑造人設以吸引對方並發展成情侶關係，同時利用深偽技術，假冒成為外形和言談皆非常吸引的女子，與事主視像會面。

引事主墮入騙局後，騙徒再以加密貨幣投資作幌子，誘騙對方大額網上投資。他們會展示偽造獲利交易紀錄，甚至與事主談及未來，製造幸福假象，誘使他為雙方未來加大投資。當事主欲取回利潤不果，始知被騙。

警方形容集團由有三合會背景的骨幹成員操控，具規模和組織，分工明確，業務涉及訓練、詐騙、技術支援及會計庶務（見表）。新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，訓練部除提供培訓外，亦經網上平台招攬文員或打字員，求職者受聘後便會獲告知集團真正業務，惟被騙案四成佣金吸引，仍願意成為一分子。

骨幹指導技巧 供「男撩女」指引

集團將員工分成數隊，每隊有專屬隊名，在有三合會背景的成員帶領、監管及督導下在中心工作。集團更提供訓練手冊，指導成員塑造虛假人設行騙，幫助他們與事主交流，投其所好，適時介紹虛假投資產品。警方搜獲一份「男撩女流程框架」文件，當中教授如何羅列人設重點及針對受害人特質打造自我形象，舉例將年齡設定比受害人大3至6歲，讓「客戶」有依賴感。

此外，為「激勵」員工上進心及增加歸屬感，集團在中心設置「業績龍虎榜」，榜首成員可獲現金獎勵。