提施政建議 商會紛憂英語水平跌 語文基金積存73億 田北辰促物盡其用

《施政》提英語大減 田：推學習似政治不正確

翻查資料，回歸初年政府推動母語教學下，首10年《施政報告》有8份提及英語水平，並強調本港「國際都會」定位，有必要中英兼備等，但近年《施政報告》提到英語能力的次數及篇幅顯著減少，對上一次提及是2017年（見表）。

田北辰慨嘆，現在推動學英語「好似政治不正確，一定要學好中文」，導致近數年英語水平一面倒下跌。

商會憂無政策介入 英語高水平難持續

總商會、香港英商會及香港澳洲商會在今年《施政報告》意見書，不約而同關注英語水平，提醒英語是國際營商、科研甚至外交使用的語言。英商會引述教育機構EF（Education First）去年的全球英語水平調查，本港在亞洲區排第四，排在新加坡、菲律賓及馬來西亞之後。根據調查，目前本港英語水平最佳的群組是31至40歲，商會憂慮，倘若無政策措施介入，本地勞動力的英語高水平恐未能持續。

英商會提到必須確保香港維持亞洲最高的英語水平，並提出8項建議，包括政府與商界合作，提高教育制度中的英語水平，例如與大學、國際學校及跨國企業合作，探討綜合實戰技巧、海外學習機會及全球視野的新學習模式，融入學校。

澳洲商會表示，要維持香港國際金融中心地位，學校及公營部門英語水平需加強，「目前新加坡的英語水平極高，香港應嘗試仿效及迎頭趕上」。商會提及，目前接待及餐飲業人才荒持續，尤其國際級食肆需要能講英語的僱員，呼籲政府確保所有職訓學校均教授英語，並與業界商討大規模輸入能說英語的低技術人才。

在民間推動英語多年的田北辰說，學習中文固然重要，同時香港使命之一是與國際接軌，「唔講英文，點同國際接軌？」他慨嘆學校面對不同課程改革，應接不暇，如要推動英文，或更需推動家長在家中培養學童閱讀習慣。

語文基金去年撥8000萬 少過之前6年

目前除中小學教學外，由教育局常任秘書長擔任託管人的語文基金，負責資助提高市民兩文三語能力的項目，並由語文教育及研究常務委員會負責提供意見。翻查資料，語文基金於2014年獲注資50億元，存入外匯基金，截至去年8月結餘為73億元，該年度批出撥款近8000萬元，較此前6年更少；過去10年，批出撥款最多的是2018/19年度，批出逾1.4億元，同期外匯基金存入回報息率2.9%。田北辰認為語文基金應物盡其用而非滾存，只要有指標衡量效用，不介意基金愈用愈多。

英國文化協會：無證據港英語水平跌

英國文化協會香港總監利碧詩說，雖然外界有「香港英語水平下跌」的觀感，但目前並無學術研究或證據支持。她說自己自1990年代來港，當時已有類似香港英語水平是否下跌的討論，「相對90年代，現在香港有更多人會講英語」。

明報記者 林勵

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