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港聞二

【Emily】全幢標售 般咸道35號街坊 憶租客羅啟銳

【明報專訊】港島西半山倖存嘅戰前洋樓般咸道35號，本報周日（13日）率先報道整幢放售嘅消息後，其去向備受關注，受委託為獨家代理放售物業嘅第一太平戴維斯噚日正式發稿，公開邀約及招標出售整幢物業。至於研究本港歷史嘅社交網頁「香港老美」專頁，過去已翻查出不少般咸道35號嘅資料，填補被遺忘嘅歷史，團隊噚日再喺社交媒體發帖，訪問咗一名於上世紀70年代租住呢幢樓宇1樓單位嘅港大校友李小姐，原來李家入住之後再分租幾間房出去，其中一名租住嘅港大學生係已故導演羅啟銳。

港大畢業後曾租書房

拍《玻璃之城》重訪研取景

帖文話，團隊幸運地聯絡到呢名港大校友李小姐（Connie），當年佢一家七口連工人姐姐住喺般咸道35樓1樓。佢憶述父親於1976年租住該幢洋樓係為校網好，又近港大，李氏就一直住到2003年。

Connie提到，家人最初入住後分租部分房間，羅啟銳係租客之一，喺畢業後租住其中一間書房，後來羅啟銳籌備拍攝《玻璃之城》都返去探李氏，順道睇吓「舊居」適唔適合做電影場景。

Connie話舊居有前後座，中間有條長走廊，大學時期，午飯時間同學會跑上嚟搵佢傾偈同食晏，稍作休息。Connie父親同隔籬33號地下「莎厘娜（Czarina）餐廳」嘅王老闆混熟，李家常常幫襯餐廳，Connie憶述每次都被王老闆「搣面珠」，所以佢同弟弟稱佢為「搣人叔叔」。「香港老美」話，稍後會邀請李爸爸分享昔日居住般咸道35號嘅美好回憶，想知就可留意帖文。

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