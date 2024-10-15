【Emily】全幢標售 般咸道35號街坊 憶租客羅啟銳

港大畢業後曾租書房

拍《玻璃之城》重訪研取景

帖文話，團隊幸運地聯絡到呢名港大校友李小姐（Connie），當年佢一家七口連工人姐姐住喺般咸道35樓1樓。佢憶述父親於1976年租住該幢洋樓係為校網好，又近港大，李氏就一直住到2003年。

Connie提到，家人最初入住後分租部分房間，羅啟銳係租客之一，喺畢業後租住其中一間書房，後來羅啟銳籌備拍攝《玻璃之城》都返去探李氏，順道睇吓「舊居」適唔適合做電影場景。

Connie話舊居有前後座，中間有條長走廊，大學時期，午飯時間同學會跑上嚟搵佢傾偈同食晏，稍作休息。Connie父親同隔籬33號地下「莎厘娜（Czarina）餐廳」嘅王老闆混熟，李家常常幫襯餐廳，Connie憶述每次都被王老闆「搣面珠」，所以佢同弟弟稱佢為「搣人叔叔」。「香港老美」話，稍後會邀請李爸爸分享昔日居住般咸道35號嘅美好回憶，想知就可留意帖文。