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灣區手記：內地考車牌 ／文：尚東美

【明報專訊】記者今年在內地報考車牌，日前已順利通過科目一和科目二。科目一是理論考試，需在45分鐘內答題100條，90分及格。考試前記者根據駕駛學校的要求下載「斑斑駕道定制版」，觀看理論計時課程720分鐘，看完後就去刷題和模擬考，模擬考有3次93分以上就可以去報名考試。其實科目一難度不大，而且小紅書、嗶哩嗶哩等平台也有很多專門講解考試技巧的影片，記者考試用了十幾分鐘就完成。

科目二是場地駕駛技能考試，內容包括倒車入庫、側方停車、直角轉彎、曲線行駛（俗稱S彎），C1手動檔還需要考坡道定點停車和起步。在考試前需要去駕校練習12至15學時，記者前前後後學了差不多兩個星期。對記者而言，科目二算是最難，也比較有壓力，因為考試時一旦車輪壓線就會判定為不及格，倒車入庫和側方停車這兩項考試還不可以車身掃線（扣10分），中途停車超過兩秒每次扣5分，而科目二及格分數為80。

考科目二也是有技巧的，因每個教練所教方法有所差異，所以記者還會在網上看看其他教練分享科目二教程，然後總結出最適合自己的方法。考試當天，記者還提前去考場隔壁的模擬考場練習幾圈，只不過這需要額外付費，大約是1小時150元人民幣，當然模擬考場不是必須，視乎個人情况而定。

過了以上兩關，還要再考科目三，即是到真正的馬路考路試。

文：尚東美

相關字詞﹕內地車牌 駕駛考試中心 灣區手記 大灣區

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