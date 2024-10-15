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灣區熱搜：多寧選現金回遷房 拆遷戶：房票不足買新樓

【明報專訊】自今年1月推行房票制度，荔灣及黃埔兩區已率先選定試點項目並發放房票，同時黃埔、天河、南沙共3區亦已印發房票的實施細則；越秀、增城及花都等區也在穩步推進細則制定工作。截至9月底，荔灣區已分3批次發放共計56張房票，可兌付總金額約1.05億元（人民幣，下同）；黃埔區亦已發放房票38張，可兌付總金額約5400萬元，並在區內提供17個指定樓盤讓拆遷戶挑選。

據廣州市規劃和自然資源局此前公布，是否選擇房票全屬自願，拆遷戶可在房票、現金或回遷房中選擇一種或多種補償方式。此外，房票設有使用期限，到期仍可換回現金，但可能會失去政府鼓勵兌付的額外獎金；房票也可以在合資格拆遷戶之間轉讓，但只限一次。不過實行以來，房票的吸引力偏低，例如荔灣區雖已發放56張房票，但僅一個石圍塘拆遷項目已有491個拆遷戶，可見大多數拆遷戶寧選現金或回遷房補償。

為增房票作用 城中村改造不再建回遷房

有石圍塘拆遷戶指出，房票不足以全購同區新盤，自己還要貸款，倒不如選擇回遷房，以樓換樓。不過，局方為強化房票的作用，表明實施房票制度後，城中村改造項目原則上不再新建回遷房。另一方面，跨區通用房票提供了更多樓盤選擇，讓拆遷戶更易找到心水價位的樓盤，可望增加房票吸引力。

相關字詞﹕安置 拆遷 樓市 房票 大灣區

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