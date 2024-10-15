灣區熱搜：穗發跨區房票 拆遷戶可全市買新樓 供兌付樓價 擬更多收地項目推行

明報記者 陳子凌

上月28日，廣州市土地開發中心與天河區土地開發中心聯合就廣州國際金融城東區拆遷項目發出跨區通用房票。所謂跨區通用房票，即持票拆遷戶可選擇用來兌付購買全市各區指定發展商的樓盤，與過去只能本區兌付不同。是次首批發放的跨區通用房票共8張，其中上月28日發放的一張，該拆遷戶已表明會在荔灣區兌付買樓，另外有3戶亦已打算跨區到黃埔區買樓，相關房票計劃於本月發放。

首批8張 有拆遷戶擬跨區買樓

這亦是1月4日廣州市政府常務會議審議通過《廣州市房票安置實施方案》（下稱《實施方案》）並落實房票制度後，首次擴大房票使用範圍。事實上，雖然《實施方案》指明房票可在全市範圍內兌付，房票系統也支持房票跨區使用，但在各區於區級拆遷項目的實際操作中，一方面為便於房源管理，確保房票兌付，各區於制定實施細則和選取試點項目時，均限定房票只可在本區使用，例如南沙區房票實施細則便規定房票僅限本區兌付。另一方面，據各區對拆遷戶的安置意向調查，多數拆遷戶傾向留在原區買樓，故各區在使用房票上一直未實現跨區通用。

為加強房票在收地拆遷補償中用作安置拆遷戶的重要性，廣州市規劃和自然資源局決定在市級拆遷項目中亦增加房票作為補償方式之一，而且市級拆遷項目所發放的房票能全市使用，並選取位於天河區的廣州國際金融城東區拆遷項目為首個採用跨區通用房票的項目。市政府表示，下一步會在更多拆遷項目中增加房票安置方式，並推動更多項目的房票可全市跨區通用；同時，整合全市可用房票兌付的指定樓盤資訊線上平台「房源超市」亦會進一步完善，讓房票制度在各類住宅徵收、城中村改造的拆遷安置中成為有力工具。