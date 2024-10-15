中醫院料明年12月啟用 首年開6分科23專病

400病牀 第二年分階段提供全面住院

設有400張病牀的香港中醫醫院首年只設門診及日間住院服務，第二年起分階段提供全面住院。醫衛局昨向立法會提交文件，開院時將提供中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科及針灸科服務，並因應本港市民醫療需求、中醫治療特色和優勢、人才配套和協作支援，挑選23個合適病種，策略性地發展中醫專病服務。

政府2021年初步計劃開院時只設內科及針灸科下專病項目，包括腫瘤復康或紓緩、治未病、老年退化性疾病、情志病、季節性流感、中風後復康，及長期痛症。據立法會文件，新增5個專病項目會於開院時提供，即共12個涉全數6個專科，新增項目包括內科的功能性消化病、外科的皮膚頑病、婦科的不孕及產前產後治理、兒科的「五遲」，及骨傷科的關節頑病，其餘專病項目會在開院5年內陸續展開。

三大學中醫相關學科教學醫院

文件顯示，中醫師等能全職或兼職受聘為該院僱員或榮譽員工，院方正探討成立機制及渠道，從私營市場以機構或個人形式招聘。當局另正研究該院與18區中醫診所合作，並將作為本地三所大學中醫或中醫藥學院的教學醫院，包括浸大、港大及中大，為其學士學生或研究生提供臨牀培訓，而政府將撥款支持該些機構的中醫藥人員，以輪轉方式參與該院服務及培訓。當局將聯同營運機構與大學及醫管局成立工作小組商討細節。