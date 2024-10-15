中醫師「驅邪」涉殺智障女 官引導陪審辨血迹斷意圖

首被告張子材（現54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），次被告兼事主母親吳馬如賡（現57歲）被控協助和教唆張非禮事主。法官指出，患輕度智障及言語障礙的事主於2017年沒再就讀展亮技能發展中心，同年跟父母和張子材兩師徒共住龍尾村的村屋。

對於辯方提出事主可能曾經自行飲酒，房內有袋或由事主寫上「I am possessed by demon（我被惡魔附身）」字句，法官引導指上述說法無證據，純屬猜測，例如不知道該袋何時放在房內，以及事主是否相信自己遭邪靈上身。兩名被告選擇不作供，不過在錄影會面解釋涉案行為，法官重申舉證責任在於控方，提醒陪審團需按照證據作出無可抗拒的推論。

針對謀殺罪，醫生認為事主染上肺炎、腦膜出血及其體內酒精都是致死原因，張子材在會面表示發現事主呼吸微弱，但沒帶她求醫。法官建議陪審團考慮事主的血迹等，來判斷張是否具意圖對事主造成嚴重身體傷害；如果張無相關意圖，則需考慮張是否令事主置身危險處境並違反照顧責任，構成「嚴重疏忽誤殺」，抑或「非法危險行為誤殺」。至於非禮罪，法官指要考慮該行為是否涉及性的涵義和獲得事主同意，若張子材非禮罪脫，吳馬如賡協助非禮罪應罪脫。

被告認多次襲擊事主 打爛雨傘

官着陪審估計力度

法官總結證供時指出，張子材承認多次襲擊事主，施襲用的雨傘打到破爛，陪審團可估計其力度，張又撞傷事主頭部令她流出「適量嘅血」，以及灌事主飲酒。吳馬如賡另承認與張買假陽具，張聲稱事主與「陰人」性交，遂用假陽具插入她私處。法官留意到，張稱懷疑事主偷飲水，陪審團或要考慮是否意味事主飲水亦須批准。

【案件編號：HCCC 159/21】