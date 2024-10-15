七旬漢控非法性交 智障女稱被迫曾推開

被告陳建青（現年71歲、無報稱職業）否認於2022年2月至3月某日、同年7月9日及7月某日與X非法性交；X案發時30歲。被告庭上需佩戴助聽器，並由客家語傳譯員協助。

警誡下稱「以為對方是妓女」

被告常光顧事主食店早相識

控方開案陳辭指出，X輕度智障，曾接受特殊學校教育。X的父親Y在元朗區經營飲食店舖，X會在舖內幫忙，被告經常光顧，因而結識X。X每天上午7時許會外出晨運約兩小時，2022年7月9日X外出時遇上被告，被告帶X乘小巴至其元朗寓所，與X非法性交。X要求被告戴安全套，被告無理會，X留意到被告下體有液體流出。

事主懷孕墮胎 被告胎兒生父

當日中午約12時X才回家，其間無接聽父親Y電話。約一星期後被告再帶X到寓所性交。X檢驗後發現懷孕，其父尋求社工協助及報警。X於9月14日接受人工流產手術，被告證實為胎兒生父。被告同年11月8日被捕，警誡表示「我7月份冇搞過佢，只係2月份搞過佢，佢仲問我攞200蚊，我以為佢係『雞』」。被告又指二人只性交一次，是X自行脫去衣物。

庭上播放X錄影會面片段，X稱被告為「阿叔」，二人有彼此聯絡方法。X指前後共約4次與被告性交，惟不記得日期，被告「擺條嘢入嚟」，X感覺被迫，心情「好唔舒服」，曾推開對方。X以視像作供，盤問下同意她2015年已見過被告，她會與對方交談，亦曾主動向他索取電話和取煙。

【案件編號：DCCC 428/23】