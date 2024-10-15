麥浚龍父遭索償2.2億 原告：曾承諾入股穩賺

麥紹棠被指游說稱公司勢獲收購 拒簽承諾

根據入稟狀，原告吳健南因被告麥紹棠的承諾，2016年初以每股0.035元買入60億股中建置地，總價值2.1億元。同年6月，中建置地宣布新興鑄管收購失敗，10月股價跌至0.008元。吳入稟要求麥以當時中建置地收市價0.008元計算，賠償1.62億元差額損失及6000萬元「穩賺」收益，合共2.2億元。

吳健南曾任上市公司元昇國際集團有限公司的執行董事。吳在庭上以「鬍鬚佬」稱呼麥紹棠，稱認識麥之前便知對方有一個明星兒子。2016年1月，麥向吳透露中建置地將被收購，口頭承諾吳買入中建置地股份後可隨時出售，半年有6000萬元收益，若股價跌穿「3仙半」亦可獲賠差額損失。

吳稱在會面中要求麥紹棠白紙黑字簽下該些承諾，但麥拒絕及稱「如果寫契，唔係呢個條件」。吳擔憂收購真偽，但麥保證收購是「百分之百，事在必行」，「牙齒當金使」。吳買入股份後4個月知悉收購告吹，他急忙找麥索賠，麥着吳不要擔心。吳初時見麥有誠意達成和解，故沒興訟，後來一直未能解決，於是入稟。

麥方稱沒保證收購必發生 只稱前景好

麥紹棠一方質疑該些承諾不合常理，因就算吳即時拋售股份，他都可獲6000萬元及股價的差額賠償；吳表示「雙方要對自己說話負責任」，認為其責任是半年內持有股份，否則對不起麥。最後麥一方表示，麥沒作該些承諾，也沒保證收購交易必定發生，麥只是向吳表達中建置地的業務前景良好；吳對此一一否認。

原告一方另傳召吳的友人樂圓明作供，樂曾多次陪同吳與麥見面。樂供稱，麥在事後多番找藉口拖延還款，包括聲稱中建置地股價很快會升，以及將找到新投資者。樂又透露吳至目前為止仍持有當時買入的中建置地股份。原告一方兩名證人作供完畢，案件今續審，麥紹棠將出庭作供。

【案件編號：HCA 2888/18】