盈盈產後恢復七成 公主性格變「母性強」

早於2015年，當時9歲的盈盈首次懷孕，最終流產，直至9年後已屆19歲、相等於人類57歲的牠再次懷孕。多年來為大熊貓備孕，胡綺琪說對盈盈懷孕抱平常心，「當然是很興奮，但同時也十分緊張，因為盈盈年紀已經不小。我知道挑戰會很大」。

助理館長見證出生 留園4日「沒時間激動」

胡憶述盈盈生下龍鳳胎當天，本來已準備放工，但留意到盈盈脾氣比平常煩躁，子宮又有收縮迹象，決定留下見證重要時刻。到盈盈成功生產，胡形容「沒時間激動」，拿好用具便幫忙記錄細節，到寶寶出生頭4天，胡也未曾離開園區。

盈盈產後極度疲憊且食慾不振，園方稱正協助盈盈「坐月」。胡解釋，由於盈盈偏食，不愛吃蜂蜜，團隊便為牠準備蘋果水和電解水，現時牠的狀况已回復七成，能恢復常規活動。

董禮形容盈盈生產前「很有個性」，被護理員「像公主般對待」，生產後性格變了，「母性很強，照顧寶寶時注意力很集中」。話雖如此，作為「新手媽媽」，盈盈也有「蝦碌」之時，胡綺琪憶起盈盈有次在旁小便弄髒雙胞胎，惹來寶寶大叫，令團隊哭笑不得。