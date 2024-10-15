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熊貓姊弟兩月大 已開眼未能聽 料農曆年前後見公眾 擬直播生活

【明報專訊】海洋公園大熊貓「盈盈」今年8月中誕下雙胞胎，兩隻寶寶昨日滿兩個月大。海洋公園動物及保育主管祝效忠預料，兩隻大熊貓寶寶可在出生後6個月、即約農曆新年前後與公眾見面。園方亦透露，當大熊貓寶寶成長更穩定，將研究在社交平台直播雙胞胎的日常生活，讓公眾更親近牠們。

海洋公園動物護理團隊昨舉行記者會，分享兩個月來照顧大熊貓龍鳳胎的心得。現時兩隻大熊貓寶寶茁莊成長，「家姐」和「細佬」分別由出生時122和112克，增磅至2.7和2.54公斤，並已於本月初開眼，看得見母親盈盈和園方護理員，但仍未能聽見聲音。祝效忠解釋，大熊貓要在出生2至2.5個月才有聽力。

家姐眼圈似鳳眼 細佬毛色較深

兩隻大熊貓寶寶現時已不需留在保溫箱，能自行保持體溫，並在嬰兒牀上爬行探索，間中會大叫，祝效忠形容牠們「叫聲雄壯、四肢有力」。護理員形容家姐較文靜溫柔，毛髮較凌亂，並提到如何分辨兩姊弟，說家姐黑眼圈尾端飛起似鳳眼，而細佬毛色較深，黑眼圈較圓潤，叫聲亦「較粗獷」。

盈盈護理員輪流湊B 備高球杆分隔免壓傷

現時園方共有6名護理員24小時輪流照顧一對寶寶。海洋公園動物部助理館長胡綺琪說，由於盈盈與兩隻寶寶體重相差大，若由盈盈獨自照顧牠們，易有誤傷風險，故兩隻寶寶會輪流由盈盈及護理員照顧；園方亦準備了一支高爾夫球杆，末端彎曲又平坦，當盈盈和寶寶相靠太近，護理員便用球杆分隔兩者，以保障寶寶安全。

胡綺琪補充，隨着新生大熊貓漸長，輪流照顧周期已由起初3至4日輪換一次，加長到7至10日；雙胞胎的食物來源亦由初生時依賴盈盈的乳汁和急凍大熊貓母乳，到一周後逐少加入嬰兒奶粉，現時一對寶寶每天進食三餐，每次相隔8小時，進食前護理員要先過濾較大的粉末及坐熱乳汁，確保溫度合適才餵飼，進食後會幫寶寶「掃風」和「催便」，確保消化正常。

餵奶後需掃風 兩三歲要離開母親

護理團隊稱，待兩隻寶寶長大到2至3歲便會離開母親。祝效忠透露，團隊初步考慮改建或擴建園區熊貓設備，以配合大熊貓寶寶成長，另研究改善閉路電視系統，冀在寶寶成長更穩定和團隊無太大壓力下，透過直播給公眾觀看一對寶寶的日常生活。

相關字詞﹕海洋公園 大熊貓

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