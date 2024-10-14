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23團體促氣候藍圖訂減排細節

【明報專訊】23個團體向特首提交「氣候政策建議書」，提出一系列措施，促請政府採取更積極的氣候行動，應對氣候危機。團體稱，政府於2021年公布的《香港氣候行動藍圖2050》（下稱《藍圖》），未有釐清和公布每項政策的減排量，亦沒向公眾匯報減碳進度，促政府建立向公眾匯報的機制，以鼓勵社會轉型至低碳生活方式。團體亦促政府採取針對措施，包括政府建築物率先試行垃圾徵費、為垃圾徵費制定時間表，以及為各行業制定明確減排目標等，共同實現碳中和。

發起團體包括思匯政策研究所、綠色和平及大自然保護協會，聯署團體包括多個環團如世界自然基金會香港分會、香港觀鳥會等，亦有關注氣候變化的團體如350HK、低碳想創坊等。

倡建立機制匯報減碳進度

團體指現時《藍圖》訂立在2035年前把香港碳排放量從2005年的水平減半，在2050年前達至碳中和目標；然而《藍圖》未有釐清和公布每項政策減排量，如何達至總減排量，亦沒建立每年向公眾匯報減碳進度的機制，公眾無法得悉減排進度是否大幅落後。思匯政策研究所項目主管譚芷菁表示，應對氣候變化需建構全面的治理框架，以制定具科學基礎的減碳目標。

團體提出多項建議，希望特首在《施政報告》中採取更積極措施應對氣候變化，包括落實氣候相關的資訊披露系統、為不同行業制定明確減排目標、推動企業減少耗能和碳排放。

促年內政府大廈試垃圾徵費

團體又指2022年「廢棄物」類別的碳排放量佔全港溫室氣體約7.7%，故促請政府今年內在轄下建築物試行垃圾徵費，並為全面實施垃圾徵費設定時間表；於2025年或以前就塑膠飲料容器、紙包飲品盒、汽車輪胎等產品實施生產者責任計劃。至於香港第二大溫室氣體排放源「交通運輸」，2022年佔全港碳排放量約19.2%，團體建議將推動電動車普及化涵蓋所有類型車輛，以及推行電子道路收費。

相關字詞﹕施政報告 氣體變化

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