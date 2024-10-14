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電子展3200企參展 港初創研AI改作文

【明報專訊】香港秋季電子產品展，以及國際電子組件及生產技術展昨起開鑼，兩個展覽共吸引來自19個國家或地區約3200家參展商參與，包括本地初創公司研發人工智能（AI）批改中文作文工具、韓國公司推出虛擬實景（VR）程式訓練醫學生做診治。今年秋電展增設「數碼娛樂體驗區」，有公司透過虛擬賽車體驗推廣STEM教育。

香港貿易發展局主辦的第44屆秋電展昨起至本周三（16日）於灣仔會議展覽中心舉行，設有逾20個展區，如「品牌薈萃廊」、「科技館」和「初創專區」等。

韓企推VR結合AI培訓醫科生

本地初創公司「漢墨靈筆有限公司」去年研發AI批改中文作文工具「巫筆」，採用香港中學文憑試（DSE）評分準則，並配以學校提供的學生作品訓練AI。老師掃描及上載學生作品至「巫筆」平台後，約8分鐘生成批閱報告，涵蓋結構分析、改寫建議及改寫練習等。公司創辦人之一余穎熙表示，今年初約30間中學率先試用，至今逾200間中學使用「巫筆」，未來會讓家長使用，並擬擴展至內地市場，亦會研發批改英文作文工具。

韓國醫療教育技術公司Newbase研發以VR模擬醫院診症的學習應用程式，用來訓練醫學生。用家戴上VR眼鏡後可為AI病人問診、抽血、灌腸、導尿等，系統亦會評價用家表現。職員稱，該技術已獲韓國大學採用，盼未來擴展至中國市場。

5G遙控賽車 冀推廣STEM教育

新展區「數碼娛樂體驗區」讓參與者免費體驗VR及擴增實境（AR）等技術的娛樂產品，其中本地公司Formula Square與電訊商SmarTone合作，提供虛擬賽車體驗，用家在會展坐上模擬座駕，即可用5G遙距控制位於數碼港的實體模型車，亦可透過屏幕觀察賽車及賽道情况。

Formula Square共同創辦人戴景曦表示，賽車除娛樂用途外，亦可透過組裝及駕駛模型車學習數理，因此透過該產品已在逾100間學校推廣STEM教育，正與新加坡及英國機構商討合作推廣，又料最快明年初將產品的目標受眾由「企業對企業」（B2B）轉為「企業對消費者」（B2C），讓用戶在家中以手機應用程式或實體座駕裝置，感受一級方程式賽車體驗。

相關字詞﹕AI改作文 人工智能（AI） STEM教學

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