國際學校拆棚 尼漢15米高墮斃 工權會：遺兩子女仍求學 勞處查起因

現場為文福道25號Stamford American School Hong Kong，據了解，校舍外牆早前搭建棚架，完成維修後，於上周五（11日）開始拆棚，原預計昨日完工。昨早11時許，警方接獲多人報案，指一名男工懷疑從棚架墮下，重傷昏迷倒臥在公主道近14號對開行人路。救援人員到場為他施心外壓及初步包紮，再由救護車送往廣華醫院，惟搶救後不治。其親友接獲通知，紛紛趕往醫院了解，眾人聞噩耗神情哀傷。

低層斜棚壓毁 公主道行人路遺血迹

墮斃的50歲尼泊爾裔棚架工人，持香港身分證。工業傷亡權益會事後派員到醫院協助家屬，並對再有竹棚架嚴重意外表示關注。工權會幹事劉家樂透露，男死者是家庭經濟支柱，與尼泊爾裔太太育有兩名仍在求學的子女。劉家樂稱，工人一般搭建、更改或拆卸棚架，須受過專業訓練，而工作期間亦須佩戴安全帶，後方應繫上獨立救生繩。

警方事後封鎖公主道部分行人路，在涉事的國際學校向其他工人了解經過。消息稱，該工人在棚架工作時有戴安全帶。現場所見，學校向公主道方向的棚架大部分已拆除，低層斜棚疑被工人墮下時壓毁，棚工倒卧的行人路遺留大灘血迹、手套、安全帶及染血安全帽等。警方初步調查相信該工人工作期間從約15米高的棚架意外墮下，案件列工業意外，其死因有待驗屍後確定。

消息稱有戴安全帶 工程暫停

Stamford American School回覆查詢表示，對於學校物管公司承建商的員工發生工業意外離世，深感悲痛，校方向其家人、親友及同事致以深切慰問。校方將積極配合相關部門調查，受影響位置的所有工程均已暫停，直到當局允許工程繼續。

勞工處發言人表示，對於工友在意外中身故十分難過，並對其家屬致以深切慰問，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」。勞工處提醒僱主必須採取適當安全措施，包括向相關工人提供合適安全帶，並繫於適當及穩固點、獨立救生繩或防墮系統上，並確保正確地使用有關設備。