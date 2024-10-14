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全運會測試賽下月啟 粉嶺高球場打頭陣

【明報專訊】全運會明年11月舉行，香港將承辦8個比賽項目。全運會統籌辦主任楊德強昨日接受傳媒訪問時表示籌備工作順利，下月至明年初將進行測試賽，首場為11月舉行的香港高爾夫球公開賽。體育專員黃德森請辭後由公務員接任，楊德強說專員一職要兼備體育知識和公共行政經驗，「不要因為『公務員』3個字就排除，就說公務員一定不認識體育」。

回應公僕接任體育專員

楊德強：不一定不懂體育

明年全運會由粵港澳三地合辦，本港將承辦劍擊、場地單車、七人欖球等8個比賽項目。楊德強昨接受無綫節目《講清講楚》訪問表示，統籌辦過去一年緊鑼密鼓預備，工作進展順利。他說目前已確定各項比賽場地，下月起按規定展開測試賽，首場為下月底在粉嶺高爾夫球場舉行的香港高爾夫球公開賽。

研港珠澳大橋單車賽安全

他稱，內地高爾夫球協會將派員視察，了解賽事運作、裁判及工作人員安排等是否達到全運會要求。他說會在明年初或之前陸續舉行其餘測試賽。

全運會馬拉松及公路單車賽事將會跨境舉行，楊德強表示具體賽道仍在擬訂，其中馬拉松賽事由深圳負責，需考慮跨越陸路關口的影響、如何安排交通等。至於公路單車，他說研究在港珠澳大橋舉行，惟仍在探討風速及風向會否構成安全問題、如何進行救援等，並希望對市民的影響降至最低。

就運動員住宿，楊德強表示需待具體賽程敲定才能安排，但指出住宿場地需要健身室、會議室等設施，啟德方艙不符標準，將安排運動員入住合適酒店。他又透露，正與內地體育協會商量需否就個別項目派內地裁判及支援人員來港。

指啟德方艙不符運動員住宿標準

體育專員黃德森上月突請辭，由政務主任職系（AO）出身的蔡健斌接任。作為首任體育專員的楊德強認為，專員需負責大量行政工作，最理想是兼備體育知識及公共行政管理經驗。同為AO背景的他憶述，自己上任之初被質疑，接觸各界後大家都接受他，強調不應認定公務員就不熟悉體育。不過，他說委任更多體育界或認識體育的人加入政府不同崗位，如教育局，有助體育界發展。

相關字詞﹕體育專員 楊德強 港珠澳大橋 全運會統籌辦 全運會

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