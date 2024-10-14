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首設嘉年華 車手遊客嘗美食

【明報專訊】今屆香港單車節首次增設嘉年華活動，場內設有本地特色餐飲、運動工作坊及單車主題市集攤位，除吸引大批市民一同參與今次盛事，大會亦派員及設指示牌引導參賽者到嘉年華會場。

有攤位負責人稱，過往參賽者完成賽事便散去，期望下屆單車節續辦嘉年華，認為有助推動本港運動旅遊發展。有外籍參賽者表示，嘉年華設有美食區及休憩地方，雞蛋仔及菠蘿包等香港特色小食可吸引外地人。

補眠「拉筋」 會環法車神

單車節嘉年華昨於西九文化區竹翠公園舉行，不少參賽者完成賽事後都進場參與一系列活動，亦有不少家屬一早入場等候，場內人頭湧湧，有人在休憩區「補眠」，亦有人參加放鬆延展工作坊「拉拉筋」，4屆環法冠軍單車手Chris Froome則到場與車迷見面。

推港式小食吸外國車手

攤位讚協同效應 盼續辦

帝苑酒店餐飲部副總監何澍基表示，過往參賽者完成賽事便散去，認為嘉年華可讓參賽者聚在一起，進場進食及休息，人流及生意較預期理想。他稱，知悉單車節不乏外國選手，故特意推出雞蛋仔及蝴蝶酥等具香港特色的小食。

鎮洋兄弟單車公司負責人李先生則表示，大會在場外引導人流進場，加上場內設有美食區，形容兩者產生協同效應，冀大會明年繼續辦嘉年華。

一行8人參加50公里賽的陳先生賽後亦有到嘉年華購買飲品，他認為嘉年華「有嘢飲、有嘢食」，價錢正常，亦可與好友們一同消遣。

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