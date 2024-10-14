6000人單車節 大橋賞日出難忘 李慧詩倡多辦小型賽 旅發局冀推廣運動旅遊

首參賽車手稱沿途天色浪漫

50公里項目路線途經青馬大橋、汀九橋、南灣隧道、昂船洲大橋、尖山隧道及沙田嶺隧道。首次參賽的宗先生以1小時20多分完成賽事抵達西九龍佐敦道天橋終點，他說踏單車15年以來，沒想過可踏進各行車隧道，印象最深刻是途經昂船洲大橋，因該路段較斜及長，是最大挑戰，但過程中能夠欣賞日出，沿途看着天色漸光「是一件很浪漫的事」，期待下一屆與隊友放慢車速，享受沿途美景。

以約1小時30分完成賽事的「牛下女車神」李慧詩形容自己「每一年都太快（完成賽事）」，故今年目標是享受沿途風光，令她印象最深刻的同樣是途徑昂船洲大橋剛巧日出。她認為今次路段有較多轉彎位置，若有標示更早提醒車手會更好，但她欣賞今次賽道沒有完全封路，某些賽道旁有行人及車輛途經，可推廣香港作為運動旅遊之都，期望政府考慮舉辦更多同類的小型賽事。

城市穿梭 環法冠軍讚賽道特別

首次來港參賽的4屆環法單車賽冠軍得主Chris Froome表示，能透過踩單車看到香港，感到很高興，指本港賽道與其他地方不同，很少可以在城市踩單車，形容是一次特別經歷。3屆亞運金牌得主黃金寶則樂見不少市民參賽，又說今年首次舉辦單車節嘉年華，讓車手的親友可到場支持，令單車節成為「由朝到晚」的盛事，不同年齡的人都可參與其中。

有車手盼下屆增流動廁所

一行8人參加50公里項目的陳先生以兩小時完成賽事，指今屆賽事太多「U形」轉彎位，易生意外，但認為已較往年有改善，冀下屆增設更多流動廁所，建議特別在各大橋增設。

今屆賽事亦設有32公里組、家庭單車樂、環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）。花約半年將單車貼滿中國國旗及「中國夢」等車身貼紙的陳先生表示，冀藉單車表達「愛國情懷」，但他說沿途道路不平坦，最終以1小時16分完成賽事，惟仍屬其預期時間，他稱會再改良車身設計，明年續參加單車節。

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