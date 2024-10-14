明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

公院兩插錯喉 盧寵茂：醫管局短期內加強培訓實習醫

【明報專訊】公立醫院不足4個月兩度出現插錯胃喉事故，均涉實習醫生錯判X光檢驗結果。醫衛局長盧寵茂昨日回應稱，相關事故非個別事件，而是牽涉系統性問題，會循三方面處理，包括已指示醫管局短時間內、預計本月內加強實習醫生培訓，特別是加強處理鼻胃喉的能力，另加強對實習醫生的支援。他亦說會與兩間醫學院檢視教學特別是臨牀培訓，包括常見醫療步驟培訓是否足夠。

不同意一刀切不讓實習醫生判斷

對於有意見認為不應再交由實習醫生判斷鼻胃喉位置，盧寵茂不同意一刀切，認為並非最徹底解決問題的方法，只是將責任推給上級。他強調實習醫生要在過程執行和承擔一定責任，否則不可能變成有經驗和有能力的醫生，「因為若果不做，他們永遠不會懂得做」。他說不可能將常見臨牀步驟全部交由高級醫生處理，否則會拖垮醫療系統及影響醫療質量。

盧寵茂提到，問題根源可能還牽涉醫學院的臨牀培訓，醫科生經過6年醫學院培訓後獲得實習醫生臨時註冊，當局會與兩間醫學院溝通並檢視教學，特別是臨牀培訓，例如一些常見醫療步驟培訓是否足夠、有否實戰經驗等，以確保畢業生擁有適合作為實習醫生的能力。他強調醫學院是培養香港醫療人才最重要基地，一定要做好醫療人員特別是醫生的臨牀培訓，以培訓達到要求的醫生，確保醫療服務水平。

他另提到，會加強對實習醫生的工作支援，鼓勵他們遇到問題時要提出，高級醫生要給予多些支援。他相信高級醫生不會吝嗇時間和經驗教導實習醫生。

稱國家積極回應女嬰心臟移植求助

緊急求助啟動主動權由病人改醫護

另外，3個月大女嬰祈祈患擴張性心肌病變，併發急性心臟衰竭，急需心臟移植，醫管局日前呼籲市民捐出離世家人心臟，並稱會盡快向內地求助。盧寵茂昨透露已去信國家衛健委提出請求，尋求國家幫助，國家相關部委積極回應。他說雖然要找到與祈祈體型相近的捐贈者並不容易，惟抱有一絲希望，盼有奇蹟出現。

被問到跨境器官移植互助機制恒常化的工作進度，盧寵茂說由於機制涉及較多法律和法規限制，或需較多時間與內地商討，現時先將緊急向國家求助的機制恒常化，由以往由病人提出要求才啟動求助機制，改由醫護主動向病人和家人提出相關可能，若病人和家人接受即可啟動。

相關字詞﹕醫學院 實習醫生 插錯胃喉 盧寵茂 公立醫院

上 / 下一篇新聞