公院兩插錯喉 盧寵茂：醫管局短期內加強培訓實習醫

不同意一刀切不讓實習醫生判斷

對於有意見認為不應再交由實習醫生判斷鼻胃喉位置，盧寵茂不同意一刀切，認為並非最徹底解決問題的方法，只是將責任推給上級。他強調實習醫生要在過程執行和承擔一定責任，否則不可能變成有經驗和有能力的醫生，「因為若果不做，他們永遠不會懂得做」。他說不可能將常見臨牀步驟全部交由高級醫生處理，否則會拖垮醫療系統及影響醫療質量。

盧寵茂提到，問題根源可能還牽涉醫學院的臨牀培訓，醫科生經過6年醫學院培訓後獲得實習醫生臨時註冊，當局會與兩間醫學院溝通並檢視教學，特別是臨牀培訓，例如一些常見醫療步驟培訓是否足夠、有否實戰經驗等，以確保畢業生擁有適合作為實習醫生的能力。他強調醫學院是培養香港醫療人才最重要基地，一定要做好醫療人員特別是醫生的臨牀培訓，以培訓達到要求的醫生，確保醫療服務水平。

他另提到，會加強對實習醫生的工作支援，鼓勵他們遇到問題時要提出，高級醫生要給予多些支援。他相信高級醫生不會吝嗇時間和經驗教導實習醫生。

稱國家積極回應女嬰心臟移植求助

緊急求助啟動主動權由病人改醫護

另外，3個月大女嬰祈祈患擴張性心肌病變，併發急性心臟衰竭，急需心臟移植，醫管局日前呼籲市民捐出離世家人心臟，並稱會盡快向內地求助。盧寵茂昨透露已去信國家衛健委提出請求，尋求國家幫助，國家相關部委積極回應。他說雖然要找到與祈祈體型相近的捐贈者並不容易，惟抱有一絲希望，盼有奇蹟出現。

被問到跨境器官移植互助機制恒常化的工作進度，盧寵茂說由於機制涉及較多法律和法規限制，或需較多時間與內地商討，現時先將緊急向國家求助的機制恒常化，由以往由病人提出要求才啟動求助機制，改由醫護主動向病人和家人提出相關可能，若病人和家人接受即可啟動。