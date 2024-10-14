提社會六大認同期許 港澳辦發2600字賀文

5年前賀一誠當選，港澳辦以發言人簡短談話方式回應，稱賀一誠符合愛國愛澳、中央信任等標準，「其高票當選充分表明澳門社會各界對他的廣泛認同」。

指岑深刻理解三中全會精神

港澳辦昨以「凝心聚力 奮發革新 創造澳門更加美好的未來」為題發文，並提及「有習近平主席和中央的堅強領導」，有祖國全力支持，澳門新一任行政長官定能不負人們厚望，奮發革新。文章提及社會對岑的認同、支持和希望主要集中六方面，包括愛國愛澳、善於團結、聚焦發展、以民為本、堅守國安及開拓創新。

澳門中聯辦熱烈祝賀岑浩輝高票當選，稱今次是按照今年新修訂《行政長官選舉法》舉行的首場重要選舉，「愛國者治澳」原則得到有效落實，具有開創和標誌意義。

澳門現任特首賀一誠祝賀岑浩輝以高票提名、高票當選，有信心他能帶領新一屆政府和澳門居民，持續推進「一國兩制」行穩致遠，推動澳門取得下一階段新發展。

李家超：盼偕岑合作 貢獻國家所需

香港特首李家超恭賀岑浩輝當選，稱港澳兩地僅一衣帶水之隔，在國家改革開放過程是參與和受益者，直接參與內地龐大市場並與世界接軌，且共同擔當大灣區發展責任。他有信心未來與岑緊密合作，優勢互補、互利共贏，貢獻國家所需。