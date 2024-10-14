岑：設與民溝通制度 議員倡多落區勿「離地」

岑浩輝昨稱，競選期間會見108個社團並五度落區，接觸2194名不同階層市民，收集逾2200多項建議，最深印象之一是感到市民希望政府提升管治效能和效率。他說雖然澳門奉行自由經濟、資本主義，但政府不應因而採取被動態度，應該主動創造條件改善營商環境等，並改善民生問題。

議員：官員問責制不能迴避

岑說籌組新班子後將分析和研究收集的意見，又稱競選過程中深刻體會須與社會各界研究和商量，「澳門事大家商量就辦，大家一齊去辦」。他說未來將改善決策方式，設機制定期創立渠道與市民聯繫溝通及調研，商討澳門發展過程遇上的問題，以及推進政府管治可能會實踐的政策和措施。

民眾建澳聯盟立法會議員李良汪認為，社會對完善官員問責制度有很大訴求，相信新一屆政府不能迴避，又認為官員問責並非「洪水猛獸」的制度，目的非要懲罰或令官員做事緊張，而是設立公平制度。他亦期望新特首多落區聆聽訴求，不要「離地」。

澳區全國人大代表、選委何敬麟說，岑浩輝得票高於提名，反映選委肯定其施政理念和政綱，又形容岑實事求是，相信他會因應澳門情况盡快推出措施，改善民生和經濟多元發展。澳區全國人大代表、選委劉藝良稱，岑作風務實，在推動經濟多元的方向勇於創新，又說澳門新冠疫後發展不平均，相信岑能帶領改善中小企和社區經濟。

指融入國家發展大局是最重要政策

被問如何加強與香港合作，岑浩輝說港澳兩地緊密關係「打都打唔甩」，香港利用國際金融、航運和貿易中心的地位，澳門則透過「一帶一路」與東南亞國家聯繫、推動中葡合作，各自發揮優勢，融入國家發展大局。他稱融入國家發展大局是對澳門最有利安排，是未來最重要政策，澳門須利用自身優勢參與大灣區建設，並發展橫琴深度合作區等。