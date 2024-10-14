394票當選澳門特首 未提賭業 岑浩輝：適度多元發展願景

明報記者 張逸羲 澳門報道

岑浩輝早前在400名選委中取得386個提名。選舉昨早10時舉行，398名選委到場投票，約10時半完成投票程序，中午前完成點票和總核算，確認岑浩輝取得394票當選，4張白票，以400名選委計，得票率98.5%，高於現任特首賀一誠於2019年的392票、98%得票率。

稱政府將主動改善營商環境

鼓勵中小微企改思維

62歲的岑浩輝在台上發表當選感言說深感榮幸，自己人生軌迹與國家及澳門「同呼吸、共命運」，形容當選是人生至高榮譽。他稱將以推動經濟適度多元發展、融入國家發展大局為使命願景，期望發揮政府引導作用，「聽民意、匯民智、聚民力」，與各界攜手推動經濟、文化及民生事業全面發展，不斷提升治理能力和管治水平，讓市民擁有更多幸福感。

澳門多年來依賴博彩業支撐經濟，岑宣布參選當日稱賭業「野蠻擴張」，會落實推動經濟多元。他昨無提及博彩業，在談到改善經濟時稱，政府將主動改善營商環境，尤其針對中小微企。他說將透過商界社團聯繫中小微企，鼓勵他們改變營商思維和方式，如開拓互聯網推廣等，以應對新冠疫後轉變帶來的衝擊，包括內地遊客消費旅遊模式改變、澳人北上消費現象。他預期中小微企問題是長期趨勢，政府將充分研究政策，以尋求健康、長遠、有序的發展路徑和政策方向。

文化界選委、澳門演藝人協會副會長戴顯揚說，澳門未來引入各地演出外，亦可增加原創文化輸出，並以近期韓國大熱綜藝節目為例，反映有不同方法宣傳澳門，籲業界向新特首「畀多啲計、畀多啲橋」。被問岑政綱未有落實推動經濟多元的具體措施，他說要「畀啲時間佢」，相信新班底堅實、能接收各方意見。

學者料續以博彩稅推動其他產業

澳門大學工商管理學院副教授李振國說，推動經濟「1+4」（即是做好旅遊休閒業及4項其他產業），適度多元發展及改善中小微企營商，須全盤統一部署，將經濟需求引入民生和傳統區域，以協助中小微企發展。他說，澳門近年已訂定由博企帶動六大片區發展的整體方向，相信岑理解澳門稅收等短期內仍很大程度受惠於博彩業，故早前已表明積極利用博彩稅收益，推動其他產業發展。李稱，岑早前提到將以稅務優惠、免息貸款和消費卡等措施改善中小微企營商，惟長遠須靠企業調整策略，才能增強競爭力。