明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

394票當選澳門特首 未提賭業 岑浩輝：適度多元發展願景

【明報專訊】澳門昨日舉行特首選舉，唯一候選人、澳門終審法院前院長岑浩輝以394票、98.5%得票率當選第六任行政長官候任人。岑參選時指澳門博彩業「一業獨大」，昨日發言時未有提及博賭業，僅稱將以發展經濟多元及融入國家發展大局為願景，並指政府應主動改善營商環境，包括鼓勵中小微企改變營商思維。有澳門學者認為，發展經濟多元和協助中小微企須全盤部署，相信政府短期內將續以博彩稅收推動其他產業。

明報記者 張逸羲 澳門報道

岑浩輝早前在400名選委中取得386個提名。選舉昨早10時舉行，398名選委到場投票，約10時半完成投票程序，中午前完成點票和總核算，確認岑浩輝取得394票當選，4張白票，以400名選委計，得票率98.5%，高於現任特首賀一誠於2019年的392票、98%得票率。

稱政府將主動改善營商環境

鼓勵中小微企改思維

62歲的岑浩輝在台上發表當選感言說深感榮幸，自己人生軌迹與國家及澳門「同呼吸、共命運」，形容當選是人生至高榮譽。他稱將以推動經濟適度多元發展、融入國家發展大局為使命願景，期望發揮政府引導作用，「聽民意、匯民智、聚民力」，與各界攜手推動經濟、文化及民生事業全面發展，不斷提升治理能力和管治水平，讓市民擁有更多幸福感。

澳門多年來依賴博彩業支撐經濟，岑宣布參選當日稱賭業「野蠻擴張」，會落實推動經濟多元。他昨無提及博彩業，在談到改善經濟時稱，政府將主動改善營商環境，尤其針對中小微企。他說將透過商界社團聯繫中小微企，鼓勵他們改變營商思維和方式，如開拓互聯網推廣等，以應對新冠疫後轉變帶來的衝擊，包括內地遊客消費旅遊模式改變、澳人北上消費現象。他預期中小微企問題是長期趨勢，政府將充分研究政策，以尋求健康、長遠、有序的發展路徑和政策方向。

文化界選委、澳門演藝人協會副會長戴顯揚說，澳門未來引入各地演出外，亦可增加原創文化輸出，並以近期韓國大熱綜藝節目為例，反映有不同方法宣傳澳門，籲業界向新特首「畀多啲計、畀多啲橋」。被問岑政綱未有落實推動經濟多元的具體措施，他說要「畀啲時間佢」，相信新班底堅實、能接收各方意見。

學者料續以博彩稅推動其他產業

澳門大學工商管理學院副教授李振國說，推動經濟「1+4」（即是做好旅遊休閒業及4項其他產業），適度多元發展及改善中小微企營商，須全盤統一部署，將經濟需求引入民生和傳統區域，以協助中小微企發展。他說，澳門近年已訂定由博企帶動六大片區發展的整體方向，相信岑理解澳門稅收等短期內仍很大程度受惠於博彩業，故早前已表明積極利用博彩稅收益，推動其他產業發展。李稱，岑早前提到將以稅務優惠、免息貸款和消費卡等措施改善中小微企營商，惟長遠須靠企業調整策略，才能增強競爭力。

相關字詞﹕岑浩輝 賭場 澳門博彩 澳門特首選舉

上 / 下一篇新聞