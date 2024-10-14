【Emily】指坊間猜測中央想法反礙更生 陳智思：恐致社會損失一批青年

話中央一直強調年輕人重要

陳智思接受協助反修例被捕者嘅「蛻變計劃」訪問，表示曾到懲教院所接觸因示威入獄嘅青年，「我唔覺得佢哋係重犯，佢哋係好正常嘅年輕人，好想有個機會，可以繼續讀番書、出嚟搵份工作」。近年有聲音指社會「太左」，陳智思話，部分公司對聘用涉反修例示威嘅更生人士「心驚膽跳」，憂慮被標籤。佢話中央一直強調年輕人嘅重要，「睇唔到點解中央唔支持」。佢認為2019年過後，社會並無正式修補衝突，「背後好多問題未真正有機會抒發出嚟」，重新接納入獄青年有助社會正面面對事件。

「蛻變計劃」亦訪問咗一對擔任導師嘅夫婦，大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明及傳道人葉劍權。葉太話，計劃令佢對當年示威者改觀，佢協助嘅學員本身喺大學獲「Dean's list」，雖然要入獄但態度正面，無怪責父母或埋怨社會。「我以為呢啲年輕人，一定係讀書唔成、憤世嫉俗，所以會搞事，其實唔係。」佢提到唔少入獄青年具專業資格，希望社會容許佢哋重新上路。