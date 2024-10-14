【Emily】單車節名人賽 黃偉綸程鼎一撐場 歐盟辦主任踩50公里賽 讚港美麗城市

【明報專訊】由旅發局舉辦嘅香港單車節噚日順利舉行，6項賽事中最矚目嘅「總裁慈善及名人單車遊」有28名政商界名人參與，包括副財政司長黃偉綸、旅發局總幹事程鼎一等，結果由藍池資本董事總經理吳滌、港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪、實德環球有限公司執行董事暨副主席馬浩文包辦三甲。黃偉綸衝線後同Emily講，「做咗善事、做咗運動，非常好」，其他問題就無答到喇。
藍池資本吳滌港鐵鄧輝豪列一二
賽事噚日上晝11點幾喺尖沙嘴東梳士巴利道舉行，賽程全長約1公里，共繞兩圈。參賽嘅政商名人包括四屆環法冠軍單車手Chris Froome，立法會議員邵家輝、容海欣、馬逢國同埋嚴剛等，名人賽共籌得60萬元善款。根據旅發局網站，賽事報名費要1.5萬元，全數用作慈善捐款。
單車友之一嘅新任歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉（Harvey Rouse）就參加咗「50公里」賽事，賽後佢話好少機會可以喺大橋上踏單車，仲可以望住遠方嘅天際線，大讚香港係一座美麗嘅城市，仲係「世上最偉大城市之一」，形容係一次美妙體驗。
有記者乘機問下盧效偉有關中歐雙方就歐盟向中國製造電動車徵收關稅而磋商嘅問題，佢就話呢個議題係歐盟駐華代表團嘅範圍，叫大家講番單車咁話。