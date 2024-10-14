【Emily】單車節名人賽 黃偉綸程鼎一撐場 歐盟辦主任踩50公里賽 讚港美麗城市

【明報專訊】由旅發局舉辦嘅香港單車節噚日順利舉行，6項賽事中最矚目嘅「總裁慈善及名人單車遊」有28名政商界名人參與，包括副財政司長黃偉綸、旅發局總幹事程鼎一等，結果由藍池資本董事總經理吳滌、港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪、實德環球有限公司執行董事暨副主席馬浩文包辦三甲。黃偉綸衝線後同Emily講，「做咗善事、做咗運動，非常好」，其他問題就無答到喇。