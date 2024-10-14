灣區熱搜：首批進駐 「鋼鐵俠」研電動車新芯片 改進耐熱減成本

說是新猷，但也是團隊20年基礎研究積累。黃明欣介紹，電動車使用的芯片，第一代是以鋅燒結技術封裝，但有着長里程高壓快充帶來的半導體過熱難題，已不能滿足現時電動車對芯片的要求；第二代銀燒結技術雖可解決過熱，但成本很高。團隊研發的銅燒結技術則不單令芯片性能更好，成本也大眾化，能完美取代第一二代，用於電動車最合適。

原擬在港生產 缺地缺人

大乙亦是黃明欣首個「香港研發、深圳孵化」的科研項目。「大乙去年在香港成立，最初是想在本地生產。」黃明欣說找過很多地區，但地方太細，成本太貴，而且很難聘請工程師。現在跟隨港大青年科創學院入駐前海，「整個供應鏈既細分又齊全，在深圳已找齊全部供應商，工程師也好找」。已有多次成果轉化經驗的黃明欣說，科研要落地，最困難就是從實驗室到可小批量生產，而大乙在深圳便克服此困難。「0到1的過程最重要，解決到的話，1到10就簡單，擴大生產規模便可。」他說，這個月將可在深圳小批量生產供貨予客戶，明年可因應市場需求擴產。

除了生產鏈，大乙亦享有前海夢工場「1元創新坊」租金優惠政策。黃明欣覺得，這對於前期投入較大，需時成長的科創企業來說也有幫助，他也說，日後其他研發項目亦可能會沿用「香港研發、深圳孵化」模式。「不過，如果能夠讓我們這些科創企業使用兩地車牌跨境進出就更好。」黃明欣笑道，「帶客戶到前海參觀會更方便。」