灣區熱搜：港大前海科創學院 「育苗」初企灣區落地 整合學校資源牽頭多方資本 助師生企業產研拓展

明報記者 陳子凌

TEA坐落於深圳前海深港青年夢工場北區A棟，共兩層樓，面積約3600平方米，包括14間獨立辦公室和開放辦公空間，並設7間會議室及一間可容納200人的多功能廳。汪鵬表示，早在2022年港大與前海管理局已簽署戰略合作協定，其中包括協助初創科企在前海發展，「今年初，雙方都覺得要加快速度」，汪指了指身邊裝潢，「這裏原本是清水樓，我們只用了3個月便完成裝修」。

前年已簽合作 今年感要加快

TEA這個簡稱正好與茶的英文一樣，汪鵬亦形容TEA的角色跟茶園差不多。尋找好「茶苗」方面，現時已有11間由港大教授、學生或校友成立的初創進駐，「未來一年，每個月亦會接受其他港大團隊申請」。汪指出，港大校園內設立的創業中心早已「爆滿」，故TEA的辦公空間也十分搶手。目前會對入駐項目嚴格篩選，以人工智能（AI）、大健康、ESG相關的新材料、新能源領域優先。此外，公司20%或以上股權屬港大教授、學生或校友所持，或項目採用港大的科研技術，是基本考慮條件；而屬於港大、科技園或數碼港扶持項目，或已有產品面世，更會優先考慮。

獲入駐TEA的初創會以一年為期，每年再審視發展情况決定是否延駐，「具潛力的好項目，我們一定支持，但最希望其實是這些項目都能快速成長，自立門戶」。汪鵬說，選好「茶苗」固然重要，培育過程也很關鍵，故TEA會從資源、伙伴及市場3方面協助初創茁壯成長。

首批意向投資合作伙伴暫7基金

除提供辦公空間給予初創長大的土壤，養分是植物成長的根本。汪鵬稱，港大創業引擎基金（Entrepreneurship Engine Fund, EEF）會以母基金的形式牽頭多方資本，投資於港大相關的初創企業，已有首批7間基金為意向投資合作伙伴，「我們優先考慮是合作基金的專長及投資領域與我們的初創契合，交由合作基金以專業角度做投資判斷」，接下來的時間，TEA亦會安排投資機構見面會。此外也正籌備一連串培訓、研討會、工作坊等，並聯繫本地專業機構、行業龍頭，為初創在科研、製造生產、市場拓展、產品落地等多個階段提供支援。

整合打通港深醫院河套試驗所資源

此外，TEA還將整合港大在學術、科研、創新和國際化等方面的強項，「例如港大深圳醫院、由港大醫學院營運的河套大灣區國際臨牀試驗所，TEA可以打通這些資源，幫助從事大健康領域的初創發展；亦可以整合已成長的港大企業資源，幫扶師弟師妹」。汪鵬不諱言，TEA有別其他創業基地、孵化平台的獨特優勢，就是有港大的背書與資源，他亦希望入駐的初創能用好TEA的優勢及前海一系列支持創業措施快速成長，「以前海為踏板，邁向大灣區和全世界」。