灣區熱搜：港大前海科創學院 「育苗」初企灣區落地 整合學校資源牽頭多方資本 助師生企業產研拓展

【明報專訊】由香港大學與深圳前海管理局合作創辦的香港大學青年科創學院（HKU Techno-Entrepreneurship Academy，簡稱TEA）9月初正式投入運作。港大科創中心總監兼港大知識交流辦公室副總監汪鵬接受本報專訪稱，除提供創業場地，TEA更重要是可整合利用好港大優勢，讓初創企業「從前海出發，走向灣區與世界」，正如其英文簡稱TEA（茶），任務就是要發掘及培育優秀茶苗茁壯成長，再幫這些「好茶」投入市場。
明報記者 陳子凌
TEA坐落於深圳前海深港青年夢工場北區A棟，共兩層樓，面積約3600平方米，包括14間獨立辦公室和開放辦公空間，並設7間會議室及一間可容納200人的多功能廳。汪鵬表示，早在2022年港大與前海管理局已簽署戰略合作協定，其中包括協助初創科企在前海發展，「今年初，雙方都覺得要加快速度」，汪指了指身邊裝潢，「這裏原本是清水樓，我們只用了3個月便完成裝修」。
前年已簽合作 今年感要加快
TEA這個簡稱正好與茶的英文一樣，汪鵬亦形容TEA的角色跟茶園差不多。尋找好「茶苗」方面，現時已有11間由港大教授、學生或校友成立的初創進駐，「未來一年，每個月亦會接受其他港大團隊申請」。汪指出，港大校園內設立的創業中心早已「爆滿」，故TEA的辦公空間也十分搶手。目前會對入駐項目嚴格篩選，以人工智能（AI）、大健康、ESG相關的新材料、新能源領域優先。此外，公司20%或以上股權屬港大教授、學生或校友所持，或項目採用港大的科研技術，是基本考慮條件；而屬於港大、科技園或數碼港扶持項目，或已有產品面世，更會優先考慮。
獲入駐TEA的初創會以一年為期，每年再審視發展情况決定是否延駐，「具潛力的好項目，我們一定支持，但最希望其實是這些項目都能快速成長，自立門戶」。汪鵬說，選好「茶苗」固然重要，培育過程也很關鍵，故TEA會從資源、伙伴及市場3方面協助初創茁壯成長。
首批意向投資合作伙伴暫7基金
除提供辦公空間給予初創長大的土壤，養分是植物成長的根本。汪鵬稱，港大創業引擎基金（Entrepreneurship Engine Fund, EEF）會以母基金的形式牽頭多方資本，投資於港大相關的初創企業，已有首批7間基金為意向投資合作伙伴，「我們優先考慮是合作基金的專長及投資領域與我們的初創契合，交由合作基金以專業角度做投資判斷」，接下來的時間，TEA亦會安排投資機構見面會。此外也正籌備一連串培訓、研討會、工作坊等，並聯繫本地專業機構、行業龍頭，為初創在科研、製造生產、市場拓展、產品落地等多個階段提供支援。
整合打通港深醫院河套試驗所資源
此外，TEA還將整合港大在學術、科研、創新和國際化等方面的強項，「例如港大深圳醫院、由港大醫學院營運的河套大灣區國際臨牀試驗所，TEA可以打通這些資源，幫助從事大健康領域的初創發展；亦可以整合已成長的港大企業資源，幫扶師弟師妹」。汪鵬不諱言，TEA有別其他創業基地、孵化平台的獨特優勢，就是有港大的背書與資源，他亦希望入駐的初創能用好TEA的優勢及前海一系列支持創業措施快速成長，「以前海為踏板，邁向大灣區和全世界」。