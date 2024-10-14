睡醒後中風 把握4.5小時黃金時間 助確認病發時間 八旬婦及時用溶栓治療

照低場MRI 確定4小時內病發

10年前首次中風的趙婆婆，今年某天凌晨醒來驚覺右邊身體無力、不能言語，被送往威爾斯親王醫院後接受低場MRI掃描，確定是在4小時內病發，可使用溶栓治療。雖然現時她仍需靠輪椅出入，但右手已能活動，受訪時亦能回答提問。多次被問病發時有否感到害怕，她笑說從無擔心，逗得現場記者和醫生大笑。她稱診斷過程很快、沒有不適，「最緊要安全」。

本身是威院內科及藥物治療系副顧問醫生的馬師浩說，不少病人屬睡醒後中風，以往急症室診斷流程是無法確認確實病發時間，只能得知病人截至睡前未病發，一般而言無法符合病發4個半小時內的黃金治療時間。他說低場MRI可推斷病發時間，而趙婆婆診斷為4小時內發病，才能提供溶栓治療。

只需5分鐘 可用於診斷缺血性中風

傳統診斷流程另一限制，是難以診斷缺血性中風，即腦內無出血的中風，該類個案佔醫管局急性中風患者八成。馬師浩說電腦掃描只能顯示腦血管出血，可照出缺血性中風的傳統MRI需時30分鐘，耗時太久，故以往醫生只能憑經驗判斷缺血性中風。他說低場MRI只需5分鐘，可用於診斷缺血性中風，加強醫生診治信心，令更多病人及時治療。