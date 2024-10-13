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般咸道僅存舊洋樓 受限地形陽台三角

【明報專訊】昔日西半山洋樓林立，拼湊出恍如歐洲城鎮的風景。隨着城市發展，般咸道35號已成為該街道最後一幢民間戰前洋樓，樓宇外觀以新古典主義建築（neo-classical architecture）修飾，樓上3層均設有陽台（verandah）及圓柱，以及線條簡約的圍欄。記者上周三（9日）到訪上址，發現陽台圓柱及方柱都有小花圖案，地下樓底目測約4米高，而1樓陽台地磚保存良好，更有狗牙狀併花圖案。

新古典主義風格 樓梯天花線藏舊裝飾

考城學社創辦人何尚衡表示，般咸道35號樓高4層兼設一層地庫，不過因地段狹窄，通往各層的入口連樓梯置於一旁而非正中，加上所在地段略呈梯形，遷就室內空間佈局後，面向般咸道的陽台呈三角形，故臨街立面並非對稱。

他說，1至3樓均設有向南的陽台，每層陽台均有仿多立克柱（Doric column），中間兩條為圓柱，兩旁是方柱，亦設線條簡約及有交叉圖案的圍欄。建築物頂層正中有半圓龕楣（tympanum），上有一古典甕（urn）作裝飾。正門樓梯入口上方有三角楣飾（pediment），由兩邊的捲狀翅托（corbel）承托。

至於樓宇各層用途，雖已隨社會演變而改變，室內裝潢亦已變，但仍可找到舊日西方建築裝飾，如在樓梯及室內的天花線。

（城市保育）

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