屹立九十載曾為美軍供麵包 首任業主東華總理

羅啟銳讀港大曾住 詩琳租舖多年

古諮會的1444幢歷史建築簡要中，般咸道35號的歷史着墨不多，僅指出越戰期間該建築地下的餅店專為到港美軍供應高級麵包，而樓上各層現已改作住宅。不過民間卻找到不少與該幢戰前樓宇有關的歷史，例如地舖曾作餐廳、禮品店，較近期由詩琳控股集團於2008年以月租9萬元租用地下及1樓全層多年，最後於新冠疫情期間遷出。

而由於該建築鄰近香港大學，昔日有不少港大學生租住，當中包括已故導演羅啟銳。翻查羅啟銳在2015年的一篇專欄寫道，離開港大後第一個租住的地方，對面生長了5棵老榕樹，而他入住的「小樓」，後來搖身一變成為美容中心。

「香港老美」專頁顯示，該幢建築首任業主為陳雨田（字孔潤），曾任東華三院總理，他本身亦是加拿大歸僑，為1899年倡建加拿大英屬域多利市義學「樂群義塾」的其中一人。「樂群義塾」是加拿大華僑首間中文學校，即現時域多利華僑公立學校的前身。

考城學社曾訪問一名由出生到大學畢業都住在般咸道35號1樓的李女士，她憶述該建築外牆在上世紀80年代是白色，後來才轉為綠色，旁邊33號地舖是1964年開業的莎厘娜餐廳，到了1980年代，般咸道35號地舖後方成為該餐廳的貨倉和休息室。

（城市保育）