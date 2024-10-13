為反修例被捕者劃線 梁振英：非法治做法

指政改首要港人守基本法

不能否定中央任命特首決定

張炳良於本報專訪中提及，本港若重提政改，要先讓中央相信港人不會忽視國安，重建互信，梁振英認同有關說法，但指出，除市民認識國安及國家利益等觀念外，政改首要條件是市民需遵守《基本法》，不能否定中央任命行政長官的決定。梁續稱，過往提及政改，有人誤以為行政長官能公開提名，覺得民主是「選邊個，就邊個」，試圖「將中央擺埋一邊」，而不知《基本法》提到行政長官是由委員會提名後，才以普選形式產生。

對於美國近年多次制裁香港，美國眾議院上月10日又通過《香港經貿辦認證法案》，令香港3間駐美經濟貿易辦公室可能因此不能繼續運作，梁振英形容部分西方國家人士是「詐瞓」，但相信大部分人是真正「瞓覺」，不清楚香港情况，因此香港面對制裁，需繼續積極做解說工作，令真正「瞓覺」的人醒覺。梁續說，香港有很多優勢讓美國工商界利用，故香港不能迴避一些尖銳的問題，需心平氣和地「接招」回應。