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港聞

港聞二

為反修例被捕者劃線 梁振英：非法治做法

【明報專訊】逾6000名反修例運動被捕者至今未被起訴，前運輸及房屋局長張炳良早前接受本報專訪時建議政府，若證據不足可公布不再處理，「為件事劃一條線」。全國政協副主席前特首梁振英昨日在now新聞台《大鳴大放》表示，不應在政治上劃線，形容此非法治的做法，應交由律政司處理，並指出從佔中事件至反修例運動，政府在寬嚴的問題上仍拿揑有道。

指政改首要港人守基本法

不能否定中央任命特首決定

張炳良於本報專訪中提及，本港若重提政改，要先讓中央相信港人不會忽視國安，重建互信，梁振英認同有關說法，但指出，除市民認識國安及國家利益等觀念外，政改首要條件是市民需遵守《基本法》，不能否定中央任命行政長官的決定。梁續稱，過往提及政改，有人誤以為行政長官能公開提名，覺得民主是「選邊個，就邊個」，試圖「將中央擺埋一邊」，而不知《基本法》提到行政長官是由委員會提名後，才以普選形式產生。

對於美國近年多次制裁香港，美國眾議院上月10日又通過《香港經貿辦認證法案》，令香港3間駐美經濟貿易辦公室可能因此不能繼續運作，梁振英形容部分西方國家人士是「詐瞓」，但相信大部分人是真正「瞓覺」，不清楚香港情况，因此香港面對制裁，需繼續積極做解說工作，令真正「瞓覺」的人醒覺。梁續說，香港有很多優勢讓美國工商界利用，故香港不能迴避一些尖銳的問題，需心平氣和地「接招」回應。

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