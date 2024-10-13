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處理劏房問題 團體籲先提安置再談取締

【明報專訊】特首李家超周三（16日）發表任內第三份《施政報告》，解決劏房問題成焦點。劏房支援連線聯同多個民間團體昨召開記者會，建議政府就取締劣質劏房提出安置方案，強調「先安置，後取締」原則，勸喻政府勿本末倒置，只着眼於「數字上解決問題」，而是真正改善受影響住戶的居住環境。

李家超去年提出成立「解決劏房問題」工作組，工作組今年8月中向政府提交報告，但未公開交代取締劣質劏房細節。

憂急就章取締忽略完善安置

籲不滿安置者可獲3年租津

葵涌劏房街坊會成員吳堃廉擔心政府急就章忽略完善安置方案，「不介意久等，但不要急於取締劣質劏房而遺漏安置住客」。

團體稱現時全港只剩唯一中轉屋屯門寶田邨，位置偏遠，單位不足安置受影響住戶，建議政府善用過渡房屋及各區不受歡迎公屋空置單位原區安置。

針對不滿意安置安排的住戶，團體亦建議政府提供30至36個月租金津貼，資助住戶自行原區安置，避免無家可歸。

民建聯稱完全淘汰不切實際

團體又倡政府訂立劏房起始租金，以防因市場受規管而大幅提升，並規定業主出租劏房一年內登記，否則罰款和禁止出租，讓劏房數據更透徹。

香港現有近11萬劏房住戶，近一成居住面積少於7平方米。民建聯主席陳克勤昨接受有線節目《有理有得傾》訪問，期望《施政報告》能以面積、間隔等定義劣質劏房並逐步取締；又提到現時有人未能負擔、不符入住過渡房屋資格，故勉強可居住的劏房仍有價值存在，若完全淘汰屬不切實際。

相關字詞﹕劏房 施政報告

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