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港聞

港聞二

李預告戴綠呔讀施政報告 寓意欣欣向榮

【明報專訊】特首李家超本周三公布新一份《施政報告》，他昨日在社交平台表示，當日將與團隊穿戴由理大師生設計的領呔和領巾，指設計所用的綠色寓意香港未來發展欣欣向榮。

經濟發展「近5年內最好」

林健鋒稱仍需振興措施

李家超早前透露發展經濟為《施政報告》重點，身兼行會成員的經民聯立法會林健鋒形容，現時本港經濟發展勢頭屬「近5年內最好」，但仍需推出振興經濟和激活市場措施，甚至出「怪招」鼓勵創新和引進人才。同為行會成員的陳克勤則倡政府牽頭成立跨部門小組，探討「低空經濟」相關的人才發展及科技。

李家超表示，理大設計團隊將本地標誌的摩天大廈融入領呔和領巾的設計，呈現本港的繁榮昌盛，縱橫交錯的線條象徵本港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。他說非常欣賞年輕人的創作意念，期望藉此鼓勵社會各界多為學生和年輕人提供創作空間，鼓勵他們發揮創意，為香港注入更多創新活力。

林健鋒昨在商台《政經星期六》指本港經濟結構有問題，應敢於變革，若「樣樣講程序不講效率」，本港將一直落後。他建議將來爭取內地及本港股市同步交易時間，爭取進一步互聯互通。他認為本港不能只靠國家內循環發展，歐美與東盟市場仍重要，建議信保局因應內銷及東盟市場，推出更全面出口保險措施及信貸風險評估，為港中小企提供更多流動資金。他又建議以「先行先置」方式，將北部都會區土地直接批予新興行業龍頭企業以便落戶。

論北上潮 店舖應轉高級路線

陳健波：永遠唔夠內地平

內地與特區政府上周簽署CEPA第二份修訂協議，放寬港商進入內地市場門檻。在同一節目上，行會成員兼保險界議員陳健波指出，下一步要檢視和改善兩地不同行業的法規互認。對於北上消費熱潮，他認為本港零售餐飲業經營者需積極求變、主動變陣，加強香港特色及走高端路線，否則靠平價吸客將「永遠唔夠嗰啲（內地店）平」。

本港近年提倡盛事經濟，惟今個月初兩場無人機表演因天文現象干擾信號告吹，有意見認為需放緩發展「低空經濟」。民建聯提出發展「低空經濟」，其主席陳克勤在有線節目《有理有得傾》承認現時推動有不少困難，但認為新科技均會面對很多挑戰。他形容「低空經濟」並非洪水猛獸，只要從技術及法律法規推動，相信行得通，又認為不一定於市區發展，建議考慮在北部都會區或河套區，建立相關設備供運輸業日後使用。

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