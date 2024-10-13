次階段外賣禁膠盒 環署：考慮替代品質素價錢再實施

第一階段法例只禁止食肆向堂食顧客提供杯、杯蓋、食物容器及食物容器蓋，第二階段將涵蓋外賣，並禁售予最終消費者；禁售賣提供物品亦進一步擴至多環膠圈套、枱布、非醫療用透明手套及牙線棒。

指業界提早部署 顧客已習慣

黃家和：明天落實亦不倉卒

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，不少連鎖食肆現時提供的即棄餐具已採用了符合第二階段要求的物料，加上部分顧客已養成習慣，自備餐具購外賣，若第二階段推出時同樣有適應期安排，業界應可配合，即使明天落實，時間上亦不會太倉卒。

紙盒壽司一時熱議「顧客已接受」

第一階段管制實施初期，有超市改用紙盒裝壽司，以符合堂食走塑要求，一度引起熱議。被問日後第二階段不論堂食外賣均不得用透明膠盒裝壽司，在法例要求上需否微調以配合市民習慣，黃家和認為，法例已列明要走塑，希望市民屆時可以適應。他續稱，顧客已慢慢接受外賣壽司不一定要透明包裝，而不論包裝物料如何，商戶都有責任提供符合食物安全的產品。