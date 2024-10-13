疑遭女傭虐待狗不治 主人送解剖蒐證

菲傭准保釋 已被解僱

狗主說，最初阿皮並無異樣，如常進食，不排除施虐者向牠噴灑清潔劑，液體慢慢滲入皮膚造成傷口，才開始令阿皮不適。她說平日與丈夫均要外出工作，遂聘請菲傭照顧10歲女兒、阿皮及其他寵物，沒人目擊牠受傷經過，惟月初曾拒絕菲傭放假返鄉，對方「黑面」，與阿皮受傷時間脗合。她憶述，菲傭年初起在家中工作，為人較沒禮貌，但會應要求辦事，雙方不曾激烈爭執，警方上門拘捕時，菲傭矢口否認，稱並不知情。她說已即時解僱菲傭，對她懷疑虐狗感恐怖，「日日都若無其事做嘢，點會估到」。

醫療費5萬 狗主謝友人捐款

狗主又說，14歲的阿皮年紀老邁，疑被虐後一直受苦，「痛苦咗咁耐，最終亦打唔贏呢場仗」，已決定將愛犬遺體交往解剖，希望可獲更多證據，助阿皮沉冤得雪，亦感謝朋友捐款支持阿皮的醫療費。友人補充，狗主要承擔逾5萬元醫療費。

阿皮早前發現背部滲血水，且拒絕進食，狗主上周日帶牠往北角診所檢查，獸醫剷毛後發現其背部有傷，相信牠在4至7日前疑曾沾腐蝕液或熱水，狗主於是報警。警方經調查後，以涉嫌殘酷對待動物拘捕35歲菲傭。