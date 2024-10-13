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綠領三辦裸買節 店商：公眾意識增生意漸升

【明報專訊】環團「綠領行動」昨今兩日舉行第三屆「裸買生活節」，在荃灣愉景新城設40個「裸買」攤檔，並有工作坊、展覽及講座等，亦首設「自助裸買站」，讓市民以自助形式購買沐浴露等日用品，從而在自備容器的購物體驗中，感受裸買好處。有參展檔主說，隨着市民環保意識提高，裸賣生意逐漸增多，政府應批出更多資源予有經驗社企，協助推動環保意識。

倡向有經驗社企撥資源推動

所謂「裸買」，即無包裝購物或自備容器購買「零包裝」產品，以實行源頭減廢。第三屆在裸買節擺檔、有經營實體雜貨店的楊小姐說，裸買始終較小眾，加上受活動地點影響，首屆生意較淡靜，惟近年市民環保意識提高，對裸買理念了解增多，因此翌年活動及門市生意額都有上升。她認為政府在推動環保時，應放手將資源給有經驗的社企，相信效果會更好。

昨到場裸買朱古力的劉先生認為，裸買能減少很多不必要的包裝塑膠袋及垃圾。他說市民其實具一定環保意識，只是現時連鎖超市為方便或美觀而提供包裝，令很多市民「貪方便」，自備環保袋意識因而下降，形容一切都只是習慣。

綠領行動總幹事何漢威說，裸買除節省產品的包裝費用外，市民亦可按各自需求和喜好購買散裝產品，並在挑選產品時直接觀察產品質素。

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