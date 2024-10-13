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港聞二

升中講座 提學生與友校男生聚餐至深夜遭斥 協恩籲勿介意女兒被老師教訓

【明報專訊】直資中學近日陸續接受2025/26學年中一入學申請，協恩中學昨日舉行兩場入學講座，校長梁少儀稱重視培養學生德行，並主動提及近日有6名合唱團隊員，因相約友校合唱團男生食飯至晚上10時，被老師斥責「不可以接受」，稱老師在不同情况都會教訓學生，「如果你（家長）很介意女兒被教訓，可能你要調節心態」，又說期望協恩學生有同理心，「貼地而堅毅」。

協恩昨分別於早上及下午各舉行約兩小時入學簡介會，每場有數百家長出席。梁少儀說，家長及教師作為長輩，除了可透過勸說幫助年輕人成長，「有時教訓也是另一個方法」，但強調要適得其所，否則學生或會反感。提及對學生期望，她說冀就讀協恩的學生具備同理心，「貼地而堅毅」，並在人生中保持「好學、好（增廣見）聞」。

學額180 料11人爭一

協恩下學年中一級學額180個，不設附屬小學預留學額，全年學費41,350元。首輪網上面試定於11月27日，學校將接見所有申請人，次輪面試於今年12月初至明年3月中進行，預料明年5月前發放取錄結果。

副校長周希怡稱，每年平均收約1900份申請，意味約11人爭一學額。她說首輪面試涵蓋中英數，考核學生過去累積的知識及臨場反應，提醒家長事前毋須過分準備；次輪面試則要求學生以英語自我介紹一分鐘，並就學生的學習及生活經歷提問。她說理解有學生不習慣言語表達，但提醒盡量別在面試時僅回應兩三隻字，「令整個面試很靜默」。

高才家長：港讀書較內地輕鬆

從事貿易的王女士去年1月經「高才通」從深圳來港，她說內地「（學生）人多資源少」，且設中考及高考等，認為本港學業壓力相對內地輕鬆，亦較國際化。另一家長曾先生說，移民潮及各類人才計劃令學童人口「一出一入」，料今年入學競爭與往年分別不大。他說港人質素高，「始終跟西方文化較接近」，相信仍具優勢。

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