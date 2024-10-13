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港聞

港聞二

兩宗酒駕 無牌少年愉景灣炒翻高球車 母涉授權同被捕

【明報專訊】愉景灣及觀塘昨日先後發生涉及酒後駕駛的交通意外。17歲少年在愉景灣駕駛高爾夫球車時「炒翻」，同行乘客受輕傷，警方到場調查，駕車少年涉酒後駕駛及無牌駕駛等3罪被捕，其母亦涉授權兒子無牌駕駛被捕。

事發昨凌晨1時許，17歲少年駕駛高球車載同友人，沿愉景灣蘅欣徑行駛，至近曦欣閣對開彎位時失控翻側，同為17歲的男乘客手腳擦傷，被送往北大嶼山醫院治理。駕車少年無受傷，未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險被捕，帶署扣查。

據了解，被捕少年的43歲母親授權兒子駕駛該高球車車，她涉嫌准許沒有駕駛執照者駕車及准許駕車沒有第三保被捕。

根據《道路交通條例》，高球車被定義為「鄉村車輛」，在愉景灣內若干指定道路行駛時，駕駛者必須持有效駕駛執照，並須遵守所有交通法規，與其他車輛相同。

另一宗：私家車炒翻壓的士

另外，38歲姓黃男子昨早6時許駕駛私家車，在觀塘偉發道左轉偉業街時剷向安全島，撞毁約10米欄杆，再越過兩條行車線及路中分隔石壆，四輪朝天擱在停燈位的士與石壆之間。私家車嚴重損毁，黃受輕傷，經敷治後毋須送院，他未能通過酒精呼氣測試，涉酒後駕駛被捕。被壓中的士玻璃爆裂，車身損毁，司機無受傷。

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