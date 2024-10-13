去年底起西九總區試行3個月 巴士巡邏成效不彰 警棄推

明報記者 施晉宇

員佐級會：叫停可省工作量

據了解，由於巴士上罪案不多，試行計劃成效不太顯著，加上巴士對警員巡邏並非理想代步工具，乘巡邏車或步行亦較方便快捷，故暫不會繼續或擴展計劃。林志偉認為，本港是全世界最安全城市之一，考慮到本港治安，加上巴士有閉路電視等科技協助，現時警員工作涵蓋面已太多，相信暫停計劃有助減輕警員工作量。

不定時巡邏 限巴士下層

西九龍總區去年11月15日至今年1月31日推行軍裝警員巡邏巴士試行計劃，擴大軍裝警員日常巡邏範圍至巴士運輸系統，防止罪案。警方當時表示，登上巴士執勤的軍裝警員獲豁免車資，巴士公司於正常情况下毋須特別配合，至於涉及警員人數及巡邏範圍等，警方以行動細節為由未有公開。

綜合當時消息，機動部隊及軍裝警員一般只會站在巴士下層，若有可疑才會查核個別乘客的身分證及隨身物品；除非乘客打架等特殊情况，否則不會走到上層或要求停駛。警員會獲安排不定時於西九龍區域巴士巡邏，範圍包括彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、青山道及元州街路線。

城巴工會：車廂已有閉路電視

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，試行期間，警員一般登車3至5分鐘便下車，無阻礙駕駛，亦未有乘客鼓譟。他說1980年代亦有警員巡邏巴士，認為若日後延伸安排至其他地區，有助提升車廂安全。

城巴職工會理事長林乃華則認為，最重要是不影響駕駛安全及不妨礙公眾，相信前線司機會盡力配合安排。他說，所有城巴車廂已安裝閉路電視，若有罪案發生，執法部門取得法庭手令便可檢視證據，相信對乘客安全已有一定保障。