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稱兩年資助期難育新人 空手道港將倡延至4年

【明報專訊】體院正檢視精英運動員資助機制。空手道運動員鄭子文認為，現行「精英乙」和「精英丙」資助年期兩年太短，無助培育初階運動員，建議延長至4年。「他練了10年才贏得世界冠軍，你只給他兩年資助，這麼辛苦值得嗎？」不屬精英運動員的沙灘排球男子組合黃嘉潤和謝鍵泓則說，平日訓練和出外比賽都要自費，盼出賽旅費能獲資助，「作為香港運動員，我們想感受到少少支持」。

世錦亞錦兩年一屆 一輸即「跌落幾千蚊」

鄭子文2011年起成為全職運動員，現為「精英乙+」，獲每月資助逾2.6萬元。他憶述青少年時已獲亞錦賽獎牌，甫轉全職便獲「精英乙」資助。不過之後亦非一帆風順，「精英乙」和「精英丙」資助為期兩年，要獲世錦或亞錦賽獎牌等指定成績才能維持資助，而空手道世錦及亞錦賽兩年一屆，必須「一擊即中」，「如果贏不到就跌落去幾千蚊（資助），幾難繼續做運動員」。鄭子文曾陷入低潮期，一年內不斷鎩羽，自資出外比賽，終在最後一個指定比賽奪牌。「壓力會很大，雖然打比賽時不應想結果、贏獎牌，但其實很難不想，你都有經濟壓力。」

鄭子文說，不少運動員以一試心態投身全職，兩年資助期內未有成績，最基本的每月資助7000元難維持生計，就離開運動員行列。他稱不少人卡在起步階段，令空手道選手斷層，強調培育運動員需時，建議將資助年期增至4年，讓運動員有更多機會爭取成績，並增加納入計分標準比賽。他亦希望增加最低資助額，看齊基本生活水平。

沙灘排球現非體院精英項目，運動員需達精英資助門檻，例如在全國錦標賽或亞洲盃分站賽取得獎牌。2019年全職投身沙排的黃嘉潤和謝鍵泓不屬精英運動員，慨嘆訓練和出賽沒支援，每月器材、訓練和物理治療等費用約三四千元，出外比賽一次近兩萬元，全要自費。他們謂賽前支援同樣不足，例如排總提供的賽前準備金約3萬元，需應付一年開支，支付教練費用也不夠；排總只在賽前數月提供訓練場地，其餘時間要鬥快訂場，難安排詳細訓練周期。

非精英運動員嘆訓練出賽需自費沒支援

為維持生計，謝鍵泓目前任小學教師，每日放工趕往訓練、比賽時間要遷就學校假期，狀態難免受影響，為爭取時間他訪問時還在扒着叉燒飯。二人計劃再衝擊來屆亞運，黃嘉潤因而辭去全職。他們說明白資源分配有所側重，但期望非精英運動員代表香港出賽時也能獲得旅費資助，助爭取表現。

（體育總會管治問題系列）

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