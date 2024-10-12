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港聞二

推多項措施善用空地 上年度39屋邨增327車位

【明報專訊】房委會2023/24年度透過多項措施，在39個公共屋邨增加約327個泊車位，同時把剩餘月租車位改作時租車位，令整體租用率維持在98%水平。另房委會為配合政府把電動車輛充電服務市場化的措施，今年4月起時泊車位的中速充電器，徵收每小時20元電動車輛充電費，房委會將按年檢討充電費，明年1月會收取經核准的新收費。

月租有剩改時租

房委會商業樓宇小組主席劉詩韻向房委會提交主席報告，提及截至今年3月底，房委會轄下194個停車場，合共提供約3.4萬個泊車位，房委會以管理合約形式把118個停車場的管理工作外判予停車場管理公司，其餘則由房屋署人員和其他物業管理公司管理。她稱，鑑於社會對泊車位的需求殷切，房屋署一直在技術可行和取得所需批准前提下，設法增加房委會現有停車場泊車位，至今年3月署方已通過善用空地、重整泊車位、改劃泊車位供其他類別車輛停泊等方法，在39個屋邨合共增加327個泊車位。

劉詩韻表示，房署早前採取多項措施，以充分使用房委會轄下的停車場設施，包括把某一類別車輛的剩餘泊車位改劃為其他較有需求的車輛類別泊車位、把剩餘的月租泊車位改作時租泊車位以應付需求、在一些設有時租泊車位停車場實施浮動泊車位制度以出售更多月租泊車證，以及取得所需許可後把剩餘泊車位租予非住戶使用。

明年底前增5000中速充電器

房委會商業樓宇小組2022年5月通過房署分階段在房委會現有停車場逐步提供更多電動車輛充電設施的計劃，署方已確定2025年底或之前於現有停車場加裝5000個中速充電設施在技術上可行，並已在個別停車場展開工程。報告提到截至今年3月底，房委會已在約100個停車場內約650個時租泊車位，以及約1680個月租私家車泊車位提供電動車輛充電器。

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