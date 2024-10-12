遭小巴撞倒婦不治 夫斥酒駕後果嚴重促「判重啲」

死者與丈夫及兒子同住秀茂坪一個居屋單位。胡先生說兩人結婚約50年，有一對子女。夫婦二人已退休，平時經常一同散步，太太身體健康，偏瘦，沒有行動不便的問題。

指司機稱前一晚飲酒「講大話」

他憶述，事發當日如常一起散步，太太提議坐巴士到尖沙嘴逛逛，他因天氣太熱而拒絕，太太遂獨自出發，相信她往巴士站途中遇意外。後來他收到兒子電話說「阿媽出咗事」，起初以為撞到手腳，詎料太太情况非常嚴重。他引述醫生說太太身體多處受傷，「腦、胸、骨、肚，入面都有嘢（受傷）」，他知道「無得救」。

老伴驟然離世，胡先生表示「心情唔知點算好」，想起兩人以前去過的地方，感到很傷心。他又批評司機酒後駕駛不負責任，「佢（司機）向警方講（事發前一日）夜晚飲啤酒，係推卸責任，講大話！點會夜晚飲，到（翌日）下午兩點都醒唔到，無可能！」他要求政府嚴格執行醉酒駕駛刑罰，並希望法庭加重刑罰。

控酒駕危駕 明年初提堂

警方稱，該54歲姓吳司機已被暫控一項酒後駕駛罪及一項危險駕駛導致他人身體嚴重受傷罪，案件將於2025年1月2日上午在觀塘裁判法院提堂。翻查資料，涉事小巴行駛秀茂坪至旺角線，該意外已是兩個月內第二宗小巴司機涉酒駕事件。