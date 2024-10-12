滅蝨彈冒煙當火警 鄰居開門吸入不適送院

見狀報警 後備匙打開涉事單位

事發在昨早11時許，街坊發現明華大廈C座有單位冒煙，遂報警求助。消防到場後，76歲姓馮女鄰居用該單位後備鎖匙開門時，疑吸入煙霧不適，救護員為她戴上氧氣罩協助呼吸，其後送往東區醫院檢驗。經初步調查，相信涉事單位的戶主使用兩個滅蝨彈後離開，單位隨後有煙冒出。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源估計戶主使用煙霧滅蟲劑，倒入熱水後約30秒就會有形同煙霧的微粒冒出，其主要成分多為除蟲菊酯，對人體毒性低，但容易敏感或有呼吸系統疾病的人吸入後或會感不適，如喉嚨痛、作嘔甚至抽筋。他建議使用該款滅蟲劑前要先了解家人身體情况，並封妥門窗，以免煙霧冒出；使用滅蟲劑後要離開單位，亦可在門外張貼告示，提醒家人及鄰居暫時勿靠近。

滅蟲專家：

宜封妥門窗 貼告示籲勿近

梁廣源說，微粒一般在30分鐘後沉澱，但兩小時後才返回單位較安全，用後要打開窗戶讓空氣流通，並簡單清潔飯桌等。他補充，煙霧滅蟲劑不太適合多家具的複雜環境，因粒子未必能滲透到家中各處，如躲藏的蟲蝨接觸不到足夠致死分量，反而會四處走並擴散至其他地方，如有需要可諮詢滅蟲公司以選擇合適方式處理。