So Ching指醫護疏忽 阿Mo高處後墮險傷 中大醫院：因掛鈎不穩失平衡 未回應有否問責

促醫院正視 承諾不再發生

中大醫院昨晚回覆本報證實，有住院病人早前使用轉移器時，因其中一個掛鈎不穩定而失平衡，現場護士及病人看護即時從旁扶着病人，並同時將掛鈎穩妥，其後再多兩名護士加入協助，安全轉移病人到牀上。院方稱十分關注事件，提醒醫護人員要小心使用器材，避免發生同類事故。

So Ching前日在Instagram限時動態透露，過去已曾發生「小失誤」，但指今次事件會直接影響阿Mo的安危及康復情况，故不能諒解，又說明白各醫護人員每天須處理大小事務，但強調病人生命交託在醫護人員手上，要求醫院及相關負責人正視及重新審視問題，承諾不再發生同類事件。

指曾有「小失誤」 醫院未回應

被問對於So Ching提到過往曾發生「小失誤」，以及不能諒解今次事件的說法有何回應，中大醫院未有正面回應，亦未回應有否職員因今次事件被問責或調查。

墜屏涉欺詐職員16日開審

前年7月MIRROR紅館演唱會，懸掛舞台上方的巨型屏幕突然墜下，擊中兩名舞蹈員，包括阿Mo。事故至今逾兩年，工程總承辦商「藝能工程有限公司」3名職員涉虛報設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件將於本月16日開審，審期18天。