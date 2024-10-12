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港聞二

3月大女嬰心衰竭危殆 求捐心續命 患擴張性心肌病變急惡化 醫局將尋內地協助

【明報專訊】3個月大女嬰祈祈（Whitney）不幸罹患擴張性心肌病變，併發急性心臟衰竭，上月中起留醫香港兒童醫院深切治療部，現依賴人工心肺機支持生命，情况危殆。醫管局昨發出緊急呼籲，心臟移植是祈祈唯一延續生命方法，她現列入同體型病人心臟移植輪候名單首位，局方亦會盡快尋求內地協助。

留醫ICU 依賴心肺機維生

患擴張性心肌病變的祈祈目前體重只有6公斤，上月14日因食慾不振和嘔吐等到博愛醫院急症室求診，轉送屯門醫院後出現心源性休克，再轉送兒童醫院兒童深切治療部。她上月25日接受肺動脈繃紮手術，3日後病情惡化，須施行心肺復蘇並接駁人工心肺機。她正使用呼吸機及強心藥，因急性心臟衰竭情况危殆，急需心臟移植，否則隨時出現心律不正、出血、感染等併發症而有生命危險。

捐贈者體重須6至18公斤

血型首選B+及O+

醫管局呼籲若有死亡病人體重約6至18公斤，血型首選B+及O+（其他血型亦可），冀其家人考慮捐出離世親人心臟。該局稱，由於病情危急，將盡快通過程序向內地尋求協助，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而當地沒合適病人接受移植，可協調將器官跨境捐贈到港配對。

醫管局數據顯示，本港2015至2018年每年介乎12至17宗心臟捐贈個案，2019至2023年跌至8至11宗，今年上半年有1宗；截至今年6月有75人等候心臟移植。

捐心者跌 截至6月75人待移植

亞洲移植學會會長馬錦文說，尋求小童器官很困難，父母要捐出離世孩子的器官，加倍難受，游說有一定難度；即使願捐贈，亦須符合特定體型和血型，數量不多。她說近年捐贈數字不理想，疫後不見明顯增長，相信牽涉很多原因，例如家屬不清楚離世親人意願。她稱很多末期器官衰竭病人若無適合器官移植，生命是在倒數，呼籲市民捐出離世家人器官，將愛心延續。

女嬰芷希2022年確診擴張性心肌病變，當時4個月大的她急需心臟移植，其後獲港府向內地求助，促成本港首宗內地器官「過河」移植。港府其後與內地探討跨境器官移植互助機制，至今未落實。

跨境互助機制未落實

醫局：正擬議運作細節

醫管局過去一周為兩名病人緊急呼籲器官捐贈，同時向內地求助。被問跨境器官移植互助機制是否仍有需要，馬錦文說該機制是恆常運作的第二層機制，當內地有器官而在當地無法配對，便會啟動程序在港配對，與現時醫管局須主動求助不同。

醫衛局回覆稱，正持續積極與內地探討恆常化器官移植互助機制，正擬議運作細節，包括確立一致技術層面要求、準則及流程，確保捐贈器官能安全、合法、公平、公正應用於最有需要病人身上，為輪候名冊的病人帶來多一點重生希望。該局稱推動機制恆常化過程，會繼續為有緊急需要的病人尋求內地協助，而處理個案經驗亦會成為制定上述運作安排的藍本，為有關工作提供重要依據。

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