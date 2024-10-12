栢麗美酒佳餚大道冷清 檔戶歸咎攤位少、宣傳差

昨午10攤位僅4營業

有關活動由美麗華集團牽頭成立的「尖沙嘴中部策略發展協會」與《酒派雜誌》（Wine Luxe Magazine）舉辦，贊助及協辦機構包括裕華國貨及油尖旺民政事務處等，為「18區日夜都繽紛」活動之一，由上周一至周日、昨日至13日、下周五至周日共分三階段舉行，活動時間由下午1時至晚上9時。

記者昨午2時到場，約10個攤位中有6個無店員，更有4攤位無產品陳列。小食檔店員馮小姐說上周已擺攤，生意「一直都不好」，平均一日生意僅約千元，較預期相差甚遠，「已回不到（本）」，又說昨街道人流較冷清，「如果我不是回來看（店），3日假期我都會回內地」。

馮又認為活動攤位不夠多，「（攤位）多些、長些的話，人們就可以一路走」，經過的人流或更多。她說有關方面對活動宣傳不足，引述附近住客說「不走到這裏都不知（有活動）」。她說「隔籬左右有些（攤位）都不開業」，而上周首兩三日都有開業，及後無繼續，「或許他們生意更差，可能一日僅200多元，還要長時間擺攤就免了，所以放棄」。

售酒心朱古力的攤位、「朱酉」負責人廖先生說，該店產品以各類東方酒融合朱古力製成，昨首日進場，本周末及下周末都會擺檔，未能預計生意額，惟目標客群較傾向內地旅客，「你說生意會不會帶到，就要看我們的技巧」。